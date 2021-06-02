Установлен автор сообщения о минировании детской больницы в Симферополе

Установлена личность человека, сообщившего в среду утром о предполагаемом минировании Республиканской детской клинической больницы в Симферополе, передает Крыминформ, ссылаясь на министра здравоохранения Республики Крым Александра Остапенко.

Силовики проверяют в Симферополе информацию о бомбе в детской больнице «Рано утром, в 7.40, поступил звонок от женщины в нетрезвом состоянии о том, что через некоторое время будет заминировано здание Республиканской детской клинической больницы», — уточнил он.

Министр добавил, что фактически эвакуация не проводилась, только частично были выведены некоторые отделения на территорию больницы на время работы соответствующих служб. На данный момент детская больница возвращается к работе в штатном режиме.