Рецепты Утоляем жажду летом: готовим холодный свекольный борщ По Admin - 5 августа, 2023 0 37 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В жару не хочется готовить, тем более есть слишком горячее. Мы предлагаем попробовать холодный свекольный борщ, который не только утолит жажду, но и напитает. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если окрошка – одно из любимых блюд, советуем попробовать также холодный свекольный борщ. Это блюдо перенесет в детство и укутает лаской и опекой маминых рук. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу «Мастер шеф» Владимир Ярославский поделился с читателями семейным рецептом первого блюда, которое придет по вкусу всем. Рецепт холодного свекловичного борща Время: 1 час Порции: 4 Ингредиенты: – 2 средних запеченных свеклы; – 1 средний огурец; – 3 вареных яйца; – 2 – 3 редиса; – 500 граммов куриного бульона; – 1 отварное куриное бедро; – зеленый лук, петрушка, укроп; – 2 чайные ложки нежной горчицы; – сок 1/3 лимона; – 150 – 180 граммов сметаны жирностью 25%; – соль. Приготовление: Предварительно отвариваем яйца до готовности в подсоленной воде 6 – 8 минут. Смешиваем вареные желтки с солью, сметаной и горчицей, вливаем куриный бульон. Добавляем порезанную, предварительно запеченную свеклу, хорошо перебиваем блендером в красивую однородную массу. Доводим ее по вкусу: добавляем лимонный сок, соль, горчицу – все должно быть достаточно насыщенным. Ставим в холодильник остыть. Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезаем полу соломинкой, зелень – мелко рубим ножом. В тарелку кладем белок, курицу, редис и зелень, заливаем холодным борщом и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить давнее блюдо украинской кухни – волынские мазурики. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Революция в мире закусок: топ летних салатов без майонезаВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовСорбет из клубники и персика – рецепт для тех, кому нельзя мороженоеЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхЧто приготовить на ужин: три легких рецепта на каждый день