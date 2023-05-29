Рецепты Утоляют жажду и насытят летом – лучшие комбинации для смузи По Admin - 29 мая, 2023 0 63 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом не всегда хочется тяжелой и калорийной пищи, а вот выпить прохладный смузи желающих будет много. Мы выбрали лучшие сочетания ингредиентов для смузи. Смузи – густой прохладный безалкогольный напиток из измельченных ягод, зелени и овощей. Такие напитки стали популярны довольно давно, особенно они актуальны летом. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Их можно готовить как из свежих продуктов, так и из замороженных: бананов, вишен, клубники или других ягод. Смузи можно употреблять в любой прием пищи, важно только выбирать точную комбинацию продуктов для напитка. Рецепт смузи Время: 5 минут Ингредиенты: – 1 банан; – клубника; – мята; – растительное молоко. Приготовление: Моем клубнику, очищаем банан от кожуры. Нарезаем его случайными кусочками. Выкладываем все ингредиенты в чашу блендера и закрываем крышкой. С помощью растительного или коровьего молока (по выбору) регулируем консистенцию полосы. Измельчаем все в однородную массу и переливаем в стакан. Подаем с соломинкой. Приятного аппетита! Популярные комбинации фруктовых и овощных смузи Клубника, мята, банан, шпинат, вода или молоко Клубника, шпинат, вишня, банан, вода или молоко Банан, авокадо, вишня, вода или молоко Ягодные смузи / Фото Everyday health Яблоко, шпинат, мята, вода или молоко Морковь, апельсин и имбирь, вода или молоко Огурец и брокколи, вода или молоко Арбуз и яблоко, вода или молоко Зеленое смузи / Фото Tesco Food Болгарский перец, помидор и яблоко Апельсин и шпинат, вода или молоко Лимон, манго и брокколи, вода или молоко Попытайтесь также приготовить домашнее мороженое всего из двух ингредиентов. За этим рецептом у вас получится идеальный домашний вкус без лактозы. На Перекоп.инфо можно прочитать про:В парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовке