Утраченные возможности. Почему крымские школьники «не тянут» физику и химию

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 20. АиФ-Крым №20 19/05/2021

В этом году со школой попрощаются около десяти тысяч крымских одиннадцатиклассников, которые планируют поступать в вузы. И, как это повторяется из года в год, будут штурмовать гуманитарное, юридическое и экономическое, направления в вузах.

Падение интереса наших школьников к специальностям, где требуются естественные и точные науки, началось не вчера. Но именно сейчас обозначается яркий контраст между запросами рынка труда, подготовкой специалистов и самой способностью осваивать необходимые предметы в школах, а затем в вузах.

Всё вернётся?

В каком-то смысле исключением можно назвать медицинское направление. Вот там требуются знания физики, химии, биологии. Конкурс в Медакадемию Крымского федерального университета (КФУ) самый высокий. Но здесь с каждым годом всё большую конкуренцию крымским абитуриентам составляют приезжие. Между прочим, зачастую превосходящие местных в знаниях и достижениях ЕГЭ по необходимым предметам.