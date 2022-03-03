Утвержден состав комиссии конкурса по выбору главы администрации столицы РК

Депутаты Симферопольского горсовета утвердили полный состав комиссии повторного конкурса по замещению должности главы администрации крымской столицы. Об этом сказано в документе, одобренном во время внеочередной сессии горсовета.

Конкурс на замещение должности главы Симферополя не состоялся В состав комиссии вошли восемь человек.

«Сформировать конкурсную комиссию для проведения повторного конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя в количестве восемь человек и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему решению», – указано в документе, одобренном сегодня во время внеочередной сессии горсовета.