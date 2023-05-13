Юрча из кабачков на зиму – это простая и удобная консервация кабачков, подобная известному «Лечо», особенно при хорошем урожае овоща. Кабачки крупно нарезаются, обязательно дополняются сладким перцем, петрушкой с чесноком, тушатся в помидорном соусе и закатываются в банки. Юрча не требует стерилизации и отлично дополнит многие блюда на зимнем столе, а выбрать варианты вам поможет предложенная тема.

Салат Юрча из кабачков на зиму

Салат Юрча из кабачков на зиму признается многими лучшим вариантом заготовки кабачков. Готовится салат просто и хорошо хранится. В этом классическом рецепте для салата «Юрча» берем кабачки со сладким перцем, тушим овощи в соусе из измельченных помидоров и вкус дополняем петрушкой с чесноком.

Ингредиенты –+2.5 л.

Кабачок 3 кг (очищенных)

Перец болгарский 1 кг

Помидоры 1 кг

Петрушка 200 гр.

Чеснок 15 зуб. (крупных)

Сахар-песок 200 гр.

Соль 80 гр.

Уксус столовый 9% 100 мл.

Масло растительное 300 мл.

Перец чёрный горошек 12 шт.

Шаги 90 мин.

Самым вкусным салат «Юрча» из кабачков на зиму получается из молодых овощей с тонкой кожурой. Кабачки хорошо промойте, салфеткой обсушите, и нарежьте крупными, размером до 4 см, кусочками. Сладкий перец любого цвета очистите от плодоножек, семян с перегородками и нарежьте так же крупными кусочками. У помидоров удалите кожуру. Очистите чеснок. Эти овощи перекрутите через мясорубку с мелкой решеткой или пюрируйте блендером. Промойте большой пучок петрушки, удалите плотные черешки, и листья мелко нашинкуйте. В большую кастрюлю для тушения перелейте томатное пюре, добавьте указанное в рецепте количество соли, сахара, растительного масла, уксуса и черного перца. Все хорошо перемешайте и доведите до кипения. В кипящий соус переложите нарезку овощей с петрушкой. После закипания овощной массы тушите ее на небольшом огне в течение 1 часа и при периодическом помешивании. Приготовленный салат «Юрча» разложите по стерильным банкам или простерилизуйте для более надежного хранения в течение 30 минут. Банки сразу закатайте и полностью остудите. «Юрча» из кабачков хорошо хранится в подвале даже до 2 лет и порадует вас своим вкусом. Приятного аппетита!

Юрча из кабачков на зиму с томатной пастой

Юрча из кабачков на зиму традиционно готовится с измельченными свежими помидорами, но их можно заменить томатной пастой или соусом, что упростит процесс приготовления. Томатная паста разводится чистой водой в пропорции 1:2. В этом рецепте готовим «Юрчу» с классическим набором овощей (кабачки, сладкий перец, чеснок и петрушка) и без стерилизации. Кабачки для салата подходят «любого возраста».

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки – 1.5 кг.

Перец сладкий – 500 гр.

Вода – 300 мл.

Петрушка – 1 пучок.

Чеснок – 1 головка.

Паста томатная – 500 гр.

Сахар – 4 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Масло растительное – 150 мл.

Перец черный горошек – 8 шт.

Острый перец – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Болгарский перец почистить и нарезать кусочками. Пюрировать его блендером в однородную массу вместе с острым перцем и перелить в кастрюлю для тушения или казан. Добавить разведенную томатную пасту, указанное в рецепте количество соли с сахаром, растительное масло и черный перец, перемешать и довести до кипения.

Шаг 2. Кабачок очистить от кожуры с семечками и нарезать небольшими кубиками.

Шаг 3. Нарезку кабачка переложить в закипевший соус, добавить горошки черного перца и потушить на большом огне, не прикрывая крышкой, в продолжение 30 минут. Часть жидкости должна выпариться. Чеснок и петрушку мелко нарубить и добавить к тушеным кабачкам. Затем налить уксус, перемешать и тушить «Юрчу» еще 10 минут.

Шаг 4. Над кипящим салатом по 30 секунд простерилизовать чистые банки. Крышки прокипятить.

Шаг 5. Приготовленный салат «Юрча» из кабачков с томатной пастой разложить по банкам, герметично закупорить, остудить под махровым полотенцем и перенести в место для хранения домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Салат Юрча из кабачков, помидоров и перца

Салат Юрча из кабачков, помидоров и перца имеет разные варианты, в основном за счет добавления других овощей, но пропорция ингредиентов во всех вариантах остается неизменной, что придает салату особый вкус и отличает от других кабачковых консерваций. В этом рецепте количество овощей и специй приведено в расчете на одну пол-литровую банку.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

Кабачки небольшие – 3 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Чеснок – 1 зубок.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 30 мл.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте все ингредиенты согласно рецепту и нужному вам объему заготовки.

Шаг 2. Небольшие молодые кабачки промойте и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 3. Пучок петрушки промойте, обсушите салфеткой и крупно нарежьте.

Шаг 4. Сладкий перец вместе с помидором измельчите блендером, переложите в посуду для тушения, добавьте половину нарезки кабачка и поверх его уложите нарезанную петрушку.

Шаг 5. Затем переложите остальную кабачковую нарезку, очищенный зубок чеснока, насыпьте соль с сахаром и налейте растительное масло с уксусом.

Шаг 6. Потушите «Юрчу» на среднем огне в течение 30 минут после закипания.

Шаг 7. Горячий салат переложите в стерильную пол-литровую банку.

Шаг 8. Затем банку закатайте прокипяченной крышкой и остудите под махровым полотенцем. Приготовленный салат «Юрча» из кабачков, помидоров и перца храните только в прохладном месте. Удачных и вкусных заготовок!

Юрча из кабачков с морковью на зиму

Кабачки с морковью удачно сочетаются во многих видах кабачковых заготовок, морковь можно добавить к салату «Юрча». Особо на вкус она не повлияет, но придаст больше сладости. Морковь измельчается вместе с помидорами и со сладким перцем. В этом рецепте заготовку дополним луком и томатной пастой. Она будет у вас не только самостоятельным блюдом, но и дополнением к жаркому или рагу.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Кабачки средние – 5 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Морковь средняя – 2 шт.

Помидоры – 5 шт.

Лук – 4 шт.

Кинза – 1 пучок.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 1 головка.

Сахар – 4 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Масло растительное – 100 мл.

Вода – 500 мл.

Томатная паста – 2 ст.л.

Перец острый стручковый – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все указанные в рецепте овощи почистите, промойте и обсушите салфеткой. Затем их, кроме кабачков, измельчите на мясорубке со средней или крупной решеткой.

Шаг 2. Полученную овощную массу перелейте в посуду для тушения. Насыпьте к ней соль с сахаром, налейте растительное масло, пол-литра воды, выложите томатную пасту с горошками черного перца. Все перемешайте и потушите на небольшом огне в продолжение 30 минут при периодическом помешивании.

Шаг 3. Средними кусочками нарежьте кабачки. Пучки зелени крупно нарубите ножом. Нарезку кабачков и зелени переложите в соус и тушите все еще 30 минут на среднем огне.

Шаг 4. По истечении этого времени посуду снимите с огня, налейте уксус, и еще раз все перемешайте.

Шаг 5. Приготовленный салат «Юрча» из кабачков с морковью разложите по стерильным банкам, герметично закройте прокипяченными крышками, полностью остудите под махровым полотенцем и переставьте в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!