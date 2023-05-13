Юрча из кабачков на зиму

По
Admin
-
0
45

Юрча из кабачков на зиму – это простая и удобная консервация кабачков, подобная известному «Лечо», особенно при хорошем урожае овоща. Кабачки крупно нарезаются, обязательно дополняются сладким перцем, петрушкой с чесноком, тушатся в помидорном соусе и закатываются в банки. Юрча не требует стерилизации и отлично дополнит многие блюда на зимнем столе, а выбрать варианты вам поможет предложенная тема.

Салат Юрча из кабачков на зиму

Салат Юрча из кабачков на зиму признается многими лучшим вариантом заготовки кабачков. Готовится салат просто и хорошо хранится. В этом классическом рецепте для салата «Юрча» берем кабачки со сладким перцем, тушим овощи в соусе из измельченных помидоров и вкус дополняем петрушкой с чесноком.

Юрча из кабачков на зиму

Ингредиенты –+2.5 л.

  • Кабачок 3 кг (очищенных)
  • Перец болгарский 1 кг
  • Помидоры 1 кг
  • Петрушка 200 гр.
  • Чеснок 15 зуб. (крупных)
  • Сахар-песок 200 гр.
  • Соль 80 гр.
  • Уксус столовый 9% 100 мл.
  • Масло растительное 300 мл.
  • Перец чёрный горошек 12 шт.

Шаги 90 мин.

  1. Юрча из кабачков на зиму

    Самым вкусным салат «Юрча» из кабачков на зиму получается из молодых овощей с тонкой кожурой. Кабачки хорошо промойте, салфеткой обсушите, и нарежьте крупными, размером до 4 см, кусочками.

  2. Юрча из кабачков на зиму

    Сладкий перец любого цвета очистите от плодоножек, семян с перегородками и нарежьте так же крупными кусочками.

  3. Юрча из кабачков на зиму

    У помидоров удалите кожуру. Очистите чеснок. Эти овощи перекрутите через мясорубку с мелкой решеткой или пюрируйте блендером.

  4. Юрча из кабачков на зиму

    Промойте большой пучок петрушки, удалите плотные черешки, и листья мелко нашинкуйте.

  5. Юрча из кабачков на зиму

    В большую кастрюлю для тушения перелейте томатное пюре, добавьте указанное в рецепте количество соли, сахара, растительного масла, уксуса и черного перца. Все хорошо перемешайте и доведите до кипения. В кипящий соус переложите нарезку овощей с петрушкой.

  6. Юрча из кабачков на зиму

    После закипания овощной массы тушите ее на небольшом огне в течение 1 часа и при периодическом помешивании.

  7. Юрча из кабачков на зиму

    Приготовленный салат «Юрча» разложите по стерильным банкам или простерилизуйте для более надежного хранения в течение 30 минут. Банки сразу закатайте и полностью остудите.

  8. Юрча из кабачков на зиму

    «Юрча» из кабачков хорошо хранится в подвале даже до 2 лет и порадует вас своим вкусом. Приятного аппетита!

Юрча из кабачков на зиму с томатной пастой

Юрча из кабачков на зиму традиционно готовится с измельченными свежими помидорами, но их можно заменить томатной пастой или соусом, что упростит процесс приготовления. Томатная паста разводится чистой водой в пропорции 1:2. В этом рецепте готовим «Юрчу» с классическим набором овощей (кабачки, сладкий перец, чеснок и петрушка) и без стерилизации. Кабачки для салата подходят «любого возраста».

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1.5 кг.
  • Перец сладкий – 500 гр.
  • Вода – 300 мл.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Паста томатная – 500 гр.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Масло растительное – 150 мл.
  • Перец черный горошек – 8 шт.
  • Острый перец – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Болгарский перец почистить и нарезать кусочками. Пюрировать его блендером в однородную массу вместе с острым перцем и перелить в кастрюлю для тушения или казан. Добавить разведенную томатную пасту, указанное в рецепте количество соли с сахаром, растительное масло и черный перец, перемешать и довести до кипения.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 2. Кабачок очистить от кожуры с семечками и нарезать небольшими кубиками.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 3. Нарезку кабачка переложить в закипевший соус, добавить горошки черного перца и потушить на большом огне, не прикрывая крышкой, в продолжение 30 минут. Часть жидкости должна выпариться. Чеснок и петрушку мелко нарубить и добавить к тушеным кабачкам. Затем налить уксус, перемешать и тушить «Юрчу» еще 10 минут.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 4. Над кипящим салатом по 30 секунд простерилизовать чистые банки. Крышки прокипятить.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 5. Приготовленный салат «Юрча» из кабачков с томатной пастой разложить по банкам, герметично закупорить, остудить под махровым полотенцем и перенести в место для хранения домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Юрча из кабачков на зиму

Салат Юрча из кабачков, помидоров и перца

Салат Юрча из кабачков, помидоров и перца имеет разные варианты, в основном за счет добавления других овощей, но пропорция ингредиентов во всех вариантах остается неизменной, что придает салату особый вкус и отличает от других кабачковых консерваций. В этом рецепте количество овощей и специй приведено в расчете на одну пол-литровую банку.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 0,5 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки небольшие – 3 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Чеснок – 1 зубок.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 30 мл.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте все ингредиенты согласно рецепту и нужному вам объему заготовки.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 2. Небольшие молодые кабачки промойте и нарежьте небольшими кубиками.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 3. Пучок петрушки промойте, обсушите салфеткой и крупно нарежьте.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 4. Сладкий перец вместе с помидором измельчите блендером, переложите в посуду для тушения, добавьте половину нарезки кабачка и поверх его уложите нарезанную петрушку.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 5. Затем переложите остальную кабачковую нарезку, очищенный зубок чеснока, насыпьте соль с сахаром и налейте растительное масло с уксусом.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 6. Потушите «Юрчу» на среднем огне в течение 30 минут после закипания.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 7. Горячий салат переложите в стерильную пол-литровую банку.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 8. Затем банку закатайте прокипяченной крышкой и остудите под махровым полотенцем. Приготовленный салат «Юрча» из кабачков, помидоров и перца храните только в прохладном месте. Удачных и вкусных заготовок!

Юрча из кабачков на зиму

Юрча из кабачков с морковью на зиму

Кабачки с морковью удачно сочетаются во многих видах кабачковых заготовок, морковь можно добавить к салату «Юрча». Особо на вкус она не повлияет, но придаст больше сладости. Морковь измельчается вместе с помидорами и со сладким перцем. В этом рецепте заготовку дополним луком и томатной пастой. Она будет у вас не только самостоятельным блюдом, но и дополнением к жаркому или рагу.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

  • Кабачки средние – 5 шт.
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Морковь средняя – 2 шт.
  • Помидоры – 5 шт.
  • Лук – 4 шт.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Вода – 500 мл.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Перец острый стручковый – по вкусу.
  • Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все указанные в рецепте овощи почистите, промойте и обсушите салфеткой. Затем их, кроме кабачков, измельчите на мясорубке со средней или крупной решеткой.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 2. Полученную овощную массу перелейте в посуду для тушения. Насыпьте к ней соль с сахаром, налейте растительное масло, пол-литра воды, выложите томатную пасту с горошками черного перца. Все перемешайте и потушите на небольшом огне в продолжение 30 минут при периодическом помешивании.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 3. Средними кусочками нарежьте кабачки. Пучки зелени крупно нарубите ножом. Нарезку кабачков и зелени переложите в соус и тушите все еще 30 минут на среднем огне.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 4. По истечении этого времени посуду снимите с огня, налейте уксус, и еще раз все перемешайте.

Юрча из кабачков на зиму

Шаг 5. Приготовленный салат «Юрча» из кабачков с морковью разложите по стерильным банкам, герметично закройте прокипяченными крышками, полностью остудите под махровым полотенцем и переставьте в место для хранения ваших консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Юрча из кабачков на зиму

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА