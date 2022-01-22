Юридические услуги. Уголовное право

Планируете открыть собственное дело или уже начали заниматься бизнесом? О правовых аспектах открытия своего бизнеса в Праге читайте на https://churcev.cz. А данная статья немного о другом.
На пути к высоким доходам перед вами возникнет множество юридических препятствий, которые придётся преодолевать. И чем больше будет развиваться ваш бизнес, тем чаще эти препятствия будут появляться, тем сложнее будут. Поэтому стоит заблаговременно подготовиться к ним и обзавестись юридической поддержкой. Причем это правило одинаково работает как для России, так и для Праги.
С какими трудностями ежедневно сталкиваются бизнесмены?
- Анализ договоров. Чем дальше, тем больше будет контрагентов и взаимных договорённостей. А соответственно, и больше договоров. Верить партнёрам на слово – себе дороже, а значит, придётся основательно вычитывать и анализировать с юридической точки зрения текст каждого соглашения. В противном случае потребуется нести немалые расходы на судебное урегулирование споров, которые неизбежно возникнут.
- Сопровождение сделок. Успешной можно считать лишь ту сделку, по которой вы получили желаемое, а срок исковой давности прошёл. Во всех остальных случаях открывать шампанское рано. Независимо от сферы предпринимательства юридическое сопровождение вашего бизнеса является необходимым способом довести сделки их до успешного завершения.
- Работа трудовой документацией. Гоструда не оставляет ни одного бизнесмена без внимания. Если у вас есть наёмные работники – будьте уверены, что рано или поздно инспекторы постучат в ваши двери, чтобы найти как можно больше нарушений и выписать штрафы.
- Работа с налоговой документацией. Налоговики никогда не отстают от трудовиков. Как только ваш бизнес с их точки зрения немного «разжиреет» – ждите гостей, но не с пустыми руками, а с налоговыми извещениями-решениями о наложении штрафов.
- Работа по обеспечению сохранности конфиденциальной информации. Если аббревиатуры GDPA или NDA ни о чём вам не говорят – ваш бизнес в зоне риска. Сегодня защита конфиденциальной информации и персональных данных – это мировой тренд.
- Обыски и изъятие имущества. Для бизнеса привычное дело подвергаться обыскам. И дело не в том, что бизнесмен что-то нарушает, а часто в том как ведут себя его контрагенты. Если ваш контрагент оказался замешан в каких-то тёмных делах, то придут и к вам.
- Претензионная работа. Ещё никому не удавалось успешно вести бизнес без претензий. Не вы – так вас.
Как преодолевать юридические препятствия за минимальную цену?
Содержать собственного юриста слишком накладно для малого и среднего бизнеса. Да зачастую и не эффективно.
Намного выгоднее в этом плане заручиться комплексной поддержкой какой-либо юридической компании, предоставляющей услуги по сопровождению бизнеса. Это недорого и надёжно.