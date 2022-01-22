Юридические услуги. Уголовное право

Планируете открыть собственное дело или уже начали заниматься бизнесом? О правовых аспектах открытия своего бизнеса в Праге читайте на https://churcev.cz. А данная статья немного о другом.

На пути к высоким доходам перед вами возникнет множество юридических препятствий, которые придётся преодолевать. И чем больше будет развиваться ваш бизнес, тем чаще эти препятствия будут появляться, тем сложнее будут. Поэтому стоит заблаговременно подготовиться к ним и обзавестись юридической поддержкой. Причем это правило одинаково работает как для России, так и для Праги.

С какими трудностями ежедневно сталкиваются бизнесмены?

Анализ договоров. Чем дальше, тем больше будет контрагентов и взаимных договорённостей. А соответственно, и больше договоров. Верить партнёрам на слово – себе дороже, а значит, придётся основательно вычитывать и анализировать с юридической точки зрения текст каждого соглашения. В противном случае потребуется нести немалые расходы на судебное урегулирование споров, которые неизбежно возникнут. Сопровождение сделок. Успешной можно считать лишь ту сделку, по которой вы получили желаемое, а срок исковой давности прошёл. Во всех остальных случаях открывать шампанское рано. Независимо от сферы предпринимательства юридическое сопровождение вашего бизнеса является необходимым способом довести сделки их до успешного завершения. Работа трудовой документацией. Гоструда не оставляет ни одного бизнесмена без внимания. Если у вас есть наёмные работники – будьте уверены, что рано или поздно инспекторы постучат в ваши двери, чтобы найти как можно больше нарушений и выписать штрафы. Работа с налоговой документацией. Налоговики никогда не отстают от трудовиков. Как только ваш бизнес с их точки зрения немного «разжиреет» – ждите гостей, но не с пустыми руками, а с налоговыми извещениями-решениями о наложении штрафов. Работа по обеспечению сохранности конфиденциальной информации. Если аббревиатуры GDPA или NDA ни о чём вам не говорят – ваш бизнес в зоне риска. Сегодня защита конфиденциальной информации и персональных данных – это мировой тренд. Обыски и изъятие имущества. Для бизнеса привычное дело подвергаться обыскам. И дело не в том, что бизнесмен что-то нарушает, а часто в том как ведут себя его контрагенты. Если ваш контрагент оказался замешан в каких-то тёмных делах, то придут и к вам. Претензионная работа. Ещё никому не удавалось успешно вести бизнес без претензий. Не вы – так вас.

Как преодолевать юридические препятствия за минимальную цену?

Содержать собственного юриста слишком накладно для малого и среднего бизнеса. Да зачастую и не эффективно.

Намного выгоднее в этом плане заручиться комплексной поддержкой какой-либо юридической компании, предоставляющей услуги по сопровождению бизнеса. Это недорого и надёжно.