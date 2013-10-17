Юрист по ипотеке – бесплатная юридическая консультация по ипотечным вопросам

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Получить жилье в ипотеку и жить, не нуждаясь ни в чем весь срок погашения кредита? а почему бы и нет? К примеру, можно сдавать квартиру в аренду. Зачем это нужно? Прежде всего, грамотный подход и наличие определенных денег на первый взнос. Сама схема очень простая, гасить кредит при помощи арендной платы, а если удачно все рассчитать, то и прибыль можно получить. Если вас интересует полная юридическая информация по ипотеке, советуем перейти на сайт по ссылке https://za-kon.ru/besplatnaya-konsultaciya-yurista-po-ipotechnym-voprosam/.

На практике все немного труднее. Прежде всего, должен быть соблюден баланс между выплачиваемыми по ипотеке суммами и той стоимостью аренды, по которой можно реально сдать ипотечную квартиру. Поэтому не стоит приобретать очень дорогую или большую квартиру, а тем более, элитное жилье. Кроме этого, в ипотечном договоре всегда есть условие, что в ней могут жить только – сам заемщик и члены его семьи. В аренду сдавать такое жилье нельзя, поэтому (если банк захочет проверить квартиру) этот факт может стать поводом для того, чтобы расторгнуть договор с требованием о досрочном возврате кредита.

Стоимость квартир, как и стоимость аренды, постоянно возрастает. Зато стоимость квартиры, взятой в ипотеку, является фиксированной, как и сумма ежемесячных выплат по кредитам. За счет этого, возможно, через некоторое время, арендная плата будет достигать ежемесячных выплат, а может даже станет выше.

Очень выгодно приобретать жилье в ипотеку в городах, в которых сравнительно невысокая стоимость квартир, но аренда приличная. В Москве стоит покупать квартиру, если она будет нужна в будущем. В данном случае соотношение между стоимостью жилья (то есть ежемесячных выплат по ипотечному кредиту) и платой за аренду позволит только на какое-то время сделать минимальным бремя кредита. Чтобы применить схему на практике: купить квартиру в ипотеку – сдать ее в аренду и получать прибыль, требуется провести очень тщательный анализ рынка недвижимости, так и законов. Здесь уже невольно обратишься к специалисту!