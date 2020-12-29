За 2020 год в Севастополе открыли и отремонтировали 14 новых скверов

На ремонт общественных пространств Севастополя в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» было выделено 134 миллиона рублей. Одни из последних готовых проектов – два общественных пространства в Балаклавском районе: прилегающая территория на улице Новикова и сквер у местного Рудоуправления. Ремонтные работы завершены, а недостатки (в случае их наличия) подрядчики обязаны устранить в течение гарантийного срока – трёх лет.

За прошедший год в Севастополе обновилось сразу несколько небольших, но комфортных парков и скверов. Один из них – напротив административного здания Балаклавского рудоуправления им. М. Горького. До недавнего времени он был в неудовлетворительном состоянии, и сами жители выступили с инициативой ремонта. Обновлённое общественное пространство уже пользуется популярностью у детей и их родителей.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Вместе с муниципальными округами мы нашли общий подход в части того, что мы делаем парк, а Балаклавский муниципальный округ сделает детскую площадку. Сегодня вместе с главой мы открываем это пространство, которое уже можно использовать и в новогоднюю ночь. Конечно сейчас запрещены массовые гуляния. Но пройтись, погулять с детьми можно».

В балаклавском сквере обновили тротуарное покрытие – теперь здесь особая плитка с гранитной крошкой. Для удобства жителей подрядная организация установила новые деревянные скамейки и уложила 2,5 тысячи квадратных метров рулонного газона, который есть лишь в нескольких парках Севастополя. Не обошлось без замечаний, но подрядчик обещает в скором времени устранить их.

ЮРИЙ КРАВЧЕНКО, директор ООО «Комплект»: «На сегодняшний день работы полностью сданы. Заказчик претензий не имеет, за исключением небольших недочётов, которые мы устраним буквально в течение нескольких дней. Это устранение проводов и прочих маленьких недоразумений, которые остались от предыдущего подрядчика».

Сравнительно неподалёку открылось ещё одно новое общественное пространство. На территории возле дома №56 на улице Новикова обновили тротуарные дорожки, поставили новые скамейки и урны.

Помимо этих двух скверов совсем недавно завершились ремонтные работы на Аллее Героев, которая расположена на городском кладбище в районе 5-го километра Балаклавского шоссе. Там находятся 99 воинских захоронений, 62 из которых неизвестны.

НИКОЛАЙ ЖИГУЛИН, заместитель губернатора Севастополя: «Есть федеральная целевая программа, которая рассчитана до 2024 года. По этой программе у нас в планах благоустройство 76 воинских захоронений. Они разного типа: есть одиночные, есть такого формата, на котором мы сегодня находимся».

Аллея Героев была отремонтирована в рамках программы «Увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной». Всего за 2020 год власти Севастополя отреставрировали 27 мемориальных комплексов захоронений героев войны и труда.

Елизавета Стрельцова, Юрий Реутин, «Севинформбюро»