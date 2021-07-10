За 2021 год в Керченской крепости обнаружили более 5,5 тысяч боеприпасов

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» завершили работы по разминированию музейно-исторического комплекса «Крепость Керчь». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым. За 2021 год группа ручного разминирования обследовала более 170 тысяч квадратных метров памятника, имеющего множество скрытых сооружений, где до сих пор сохранились боеприпасы.

АЛЕКСЕЙ ЗАВАЦКИЙ, командир отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»:

«Сапёры Центра очистили площадь более 15 гектаров. Обнаружили, обезвредили и уничтожили более 5 600 взрывоопасных предметов. Из них более тысячи – это авиационные бомбы различного калибра. В ходе работ применялись роботехнические средства, новейшие образцы средств поиска и защиты».

По завершению очередного этапа разминирования Керченской крепости специалистам Центра «Лидер» вручили награды и благодарности Главного управления МЧС России по Крыму за героизм и высокий профессионализм, проявленные при проведении пиротехнических работ. Однако на этом обследование памятника не закончится: подобные работы ведутся с 2015 года и продолжатся в 2022-м.