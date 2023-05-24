За 5 минут. Как приготовить быстрый овощной суп с брокколи и анчоусами

Наш Telegram Канал Подпишись Итальянский Юг подарил нам немало интересных рецептов Апулия, Калабрия, Базиликата, Кампания… Итальянский Юг подарил нам немало интересных рецептов. Быстрый овощной суп — одно из таких блюд. Рассказываю, как приготовить его за 5 минут. В разогретую кастрюлю с оливковым маслом добавляем филе анчоусов. Немножко обжариваем, чтобы их вкус передался оливковому маслу. Давим и режем несколько зубцов чеснока, добавляем к анчоусам. Туда же добавляем чили по вкусу. Любое южно-итальянское блюдо должно быть насыщенным, ароматным и остреньким.

Готовим брокколи: отрезаем и шинкуем соцветия. Добавляем в кастрюлю, жарим в течение двух-трех минут, помешивая, а затем добавляем воду. Ждем, пока суп закипит.

Лайфхак: как только суп закипит, следует проверить его на соль. Ведь анчоусы уже успели отдать свою соленость блюду. Может быть и такое, что больше солить суп вообще не придется.

Когда суп закипел, добавляем пасту или рис и варим.

Готовый суп наливаем в глубокую тарелку, присыпаем тертым пармезаном и добавляем несколько капель оливкового масла. Все, можно и стоит есть!

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