За 5 минут. Как приготовить быстрый овощной суп с брокколи и анчоусами

Готовим брокколи: отрезаем и шинкуем соцветия. Добавляем в кастрюлю, жарим в течение двух-трех минут, помешивая, а затем добавляем воду. Ждем, пока суп закипит.
Лайфхак: как только суп закипит, следует проверить его на соль. Ведь анчоусы уже успели отдать свою соленость блюду. Может быть и такое, что больше солить суп вообще не придется.
Когда суп закипел, добавляем пасту или рис и варим.
Готовый суп наливаем в глубокую тарелку, присыпаем тертым пармезаном и добавляем несколько капель оливкового масла. Все, можно и стоит есть!
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