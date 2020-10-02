За 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнули более 5 млн туристов

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В среднем загрузка отлей и санаториев составила от 70% до 90%

Фото: Изображение David Mark с сайта Pixabay В Крыму за 9 месяцев 2020 года отдохнуло 5 миллионов туристов. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

 – Только за сентябрь в республику прибыло 1,11 млн отдыхающих. Загрузка гостиниц, отелей, здравниц в среднем составила от 70% до 90%. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда объекты были загружены на 44-50%,  подчеркнул Аксенов. 

Кроме этого, глава добавил, что за сентябрь 2020 года в Крым приехало в 1,6 раза больше автотуристов, чем в сентябре прошлого года. В регион прибыло более 670 тысяч отдыхающих на машинах. 

По словам Аксенова, высокий уровень загрузки сохраняется и в октябре, уже бронируют номера и на новогодние праздники. 

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