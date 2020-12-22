За должность главы администрации Ялты посоревнуются два кандидата

На должность главы администрации Ялты претендуют Михаил Воронов и Янина Павленко, передает Крыминформ.

Аксенов уволил замминистра здравоохранения РК из-за работы «горячей линии» «Велось интерактивное голосование. В голосовании приняли участие 6 042 человека. За Воронова Михаила Андреевича отдали свой голос 665 человек. Это 11,1%. За Павленко Янину Петровну отдали свой голос 5 377 человек. Это 88,99%», – уточнила вице-премьер Крыма, назначенная главой конкурсной комиссии, Анна Анюхина.

Отмечается, что по результатам оценивания кандидатов комиссией Воронов набрал 62 балла, а Павленко — 79.