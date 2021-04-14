За две недели количество заражений коронавирусом в Крыму выросло в два раза

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В два раза выросло количество заражений коронавирусом в Республике Крым за последние две недели. Такие данные приводит руководство регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что увеличилось число завозных случаев из-за рубежа. За последнюю неделю в Крым приехали 18 заболевших из других стран, 15 из которых – из Украины.

На утро среды в соседней Республике зарегистрировано 94 инфицированных коронавирусом. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он добавил, что в 8 случаях болезнь протекает бессимптомно. 66 заражённых выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным. За минувшие сутки зафиксировано 5 новых летальных исходов – общее число смертей в Крыму достигло 1140. Всего с начала пандемии в регионе заразились 38 869 человек, 36 242 выписаны из клиник (из которых 86 – в течение вторника).