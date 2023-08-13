За это блюдо муж все руки расцеловал. Теперь берёт на работу, чтобы задобрить начальницу

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Казалось бы, придумать рецепт выпечки, в которую должна быть спрятана начинка довольно просто. Однако, как показала историческая практика, пироги — сложное и многогранное блюдо. Приготовление выпечки занимало у древних людей много времени и сил. Поэтому пироги считаются символом гостеприимства, тепла и уюта.

Поклонником пирогов был Рамзес III. На гробнице данного фараона можно увидеть изображение выпечки. Настолько сильно император Египта любил пироги, что решил запечатлеть при смерти их в своей пирамиде.

Мы расскажем способ приготовления не менее вкусных, хоть и не египетских пирогов.

Ингредиенты для картофельных пирогов:

  • картофель — 3 шт.;
  • морковь — шт.;
  • лук репчатый — шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • сыр — 100 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • яйцо — шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • мука — 4 ст. л.

Приготовление картофельных пирогов:

Очищаем картофель и нарезаем на крупные дольки, отвариваем до готовности. Измельчаем очищенную морковь на крупной терке, нарезаем лук полукольцами.

Обжариваем лук с растительным маслом в сковороде до мягкости. Добавляем к луку морковь, продолжаем обжаривать.

За это блюдо муж все руки расцеловал. Теперь берёт на работу, чтобы задобрить начальницу

Пропускаем к овощам через пресс зубчики чеснока, тушим под крышкой 10 минут.

В это время натираем на крупной терке сыр, шинкуем зеленый лук. Картофель превращаем в пюре, выкладываем к нему тушеные лук и морковь, измельченный сыр и зеленый лук.

За это блюдо муж все руки расцеловал. Теперь берёт на работу, чтобы задобрить начальницу

Не забываем посолить картофельную смесь, разбить в нее яйцо, высыпать муку и тщательно перемешать.

За это блюдо муж все руки расцеловал. Теперь берёт на работу, чтобы задобрить начальницу

Из полученной массы формируем небольшие котлеты руками, смазанными растительным маслом.

За это блюдо муж все руки расцеловал. Теперь берёт на работу, чтобы задобрить начальницу

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем котлеты из теста. Обжариваем пирожки до золотистой корочки на среднем огне с обеих сторон.

За это блюдо муж все руки расцеловал. Теперь берёт на работу, чтобы задобрить начальницу

В результате мы получаем ленивые домашние пирожки с картофелем. Данное блюдо также можно назвать картофельными котлетами.

За это блюдо муж все руки расцеловал. Теперь берёт на работу, чтобы задобрить начальницу

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