За это блюдо муж все руки расцеловал. Теперь берёт на работу, чтобы задобрить начальницу

Казалось бы, придумать рецепт выпечки, в которую должна быть спрятана начинка довольно просто. Однако, как показала историческая практика, пироги — сложное и многогранное блюдо. Приготовление выпечки занимало у древних людей много времени и сил. Поэтому пироги считаются символом гостеприимства, тепла и уюта.

Поклонником пирогов был Рамзес III. На гробнице данного фараона можно увидеть изображение выпечки. Настолько сильно император Египта любил пироги, что решил запечатлеть при смерти их в своей пирамиде.

Мы расскажем способ приготовления не менее вкусных, хоть и не египетских пирогов.

Ингредиенты для картофельных пирогов:

картофель — 3 шт.;

морковь — шт.;

лук репчатый — шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

сыр — 100 г;

зеленый лук — пучок;

яйцо — шт.;

соль — ½ ч. л.;

мука — 4 ст. л.

Приготовление картофельных пирогов:

Очищаем картофель и нарезаем на крупные дольки, отвариваем до готовности. Измельчаем очищенную морковь на крупной терке, нарезаем лук полукольцами.

Обжариваем лук с растительным маслом в сковороде до мягкости. Добавляем к луку морковь, продолжаем обжаривать.

Пропускаем к овощам через пресс зубчики чеснока, тушим под крышкой 10 минут.

В это время натираем на крупной терке сыр, шинкуем зеленый лук. Картофель превращаем в пюре, выкладываем к нему тушеные лук и морковь, измельченный сыр и зеленый лук.

Не забываем посолить картофельную смесь, разбить в нее яйцо, высыпать муку и тщательно перемешать.

Из полученной массы формируем небольшие котлеты руками, смазанными растительным маслом.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем котлеты из теста. Обжариваем пирожки до золотистой корочки на среднем огне с обеих сторон.

В результате мы получаем ленивые домашние пирожки с картофелем. Данное блюдо также можно назвать картофельными котлетами.