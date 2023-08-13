За это блюдо муж все руки расцеловал. Теперь берёт на работу, чтобы задобрить начальницу

Казалось бы, придумать рецепт выпечки, в которую должна быть спрятана начинка довольно просто. Однако, как показала историческая практика, пироги — сложное и многогранное блюдо. Приготовление выпечки занимало у древних людей много времени и сил. Поэтому пироги считаются символом гостеприимства, тепла и уюта.
Поклонником пирогов был Рамзес III. На гробнице данного фараона можно увидеть изображение выпечки. Настолько сильно император Египта любил пироги, что решил запечатлеть при смерти их в своей пирамиде.
Мы расскажем способ приготовления не менее вкусных, хоть и не египетских пирогов.
Ингредиенты для картофельных пирогов:
- картофель — 3 шт.;
- морковь — шт.;
- лук репчатый — шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- сыр — 100 г;
- зеленый лук — пучок;
- яйцо — шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- мука — 4 ст. л.
Приготовление картофельных пирогов:
Очищаем картофель и нарезаем на крупные дольки, отвариваем до готовности. Измельчаем очищенную морковь на крупной терке, нарезаем лук полукольцами.
Обжариваем лук с растительным маслом в сковороде до мягкости. Добавляем к луку морковь, продолжаем обжаривать.
Пропускаем к овощам через пресс зубчики чеснока, тушим под крышкой 10 минут.
В это время натираем на крупной терке сыр, шинкуем зеленый лук. Картофель превращаем в пюре, выкладываем к нему тушеные лук и морковь, измельченный сыр и зеленый лук.
Не забываем посолить картофельную смесь, разбить в нее яйцо, высыпать муку и тщательно перемешать.
Из полученной массы формируем небольшие котлеты руками, смазанными растительным маслом.
В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем котлеты из теста. Обжариваем пирожки до золотистой корочки на среднем огне с обеих сторон.
В результате мы получаем ленивые домашние пирожки с картофелем. Данное блюдо также можно назвать картофельными котлетами.