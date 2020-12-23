За год поезда доставили в Крым более миллиона человек

За год железнодорожным транспортом в Крым прибыло более 1 млн человек. Такие цифры приводит перевозчик, компания «Гранд Сервис Экспресс».

23 декабря прошлого года в Крым отправился первый пассажирский поезд «Таврия» по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. Президент России Владимир Путин в режиме телемоста принимал участие в его отправлении. Первый рейс довез до города-героя почти 400 пассажиров. Спустя год общее число прибывших в наш город из Северной столицы достигло 330 тысяч пассажиров.

АЛЕКСАНДР ГАНОВ, генеральный директор АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»: «С ослаблением ограничений, которые на сегодняшний день действуют, следующий год будет более позитивным как для компании, так и для наших пассажиров».

23 декабря около двух часов дня из Санкт-Петербурга отправился очередной состав в Севастополь. Юбилейный поезд прибудет на вокзал города-героя утром в день католического Рождества, 25 декабря.

В летний сезон на полуостров Крым поезда курсировали по 13 маршрутам. Летом 2020 года пассажиры получили возможность добраться из Симферополя в Екатеринбург, Вологду, Адлер, Кисловодск и другие города России. Составы поездов обеспечены современным оборудованием, а именно – индивидуальным освещением, системой климат-контроль, биотуалетами.

В следующем году компания планирует увеличить количество маршрутов, связывающих Крым с другими регионами страны, и пассажиропоток.