За месяц запасы крымских водохранилищ уменьшились почти на 10 млн кубов

За последний летний месяц запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока уменьшились на 9,87 миллиона кубометров, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации республики.

Аксенов: мы рассматриваем даже «фантастические» варианты водоснабжения РК Общий объем 14 водохранилищ естественного стока на полуострове по состоянию на 1 сентября текущего года составил чуть более 46 млн кубометров. Самыми наполненными остаются Льговское и Аянское водохранилище. Однако они далеко не самые объемные в Крыму. К наименее наполненным Бахчисарайскому и Белогорскому водохранилищам к началу сентября присоединились Симферопольское и Партизанское водохранилища – все четыре наполнены менее чем на 20% от проектного объема.

Ранее эксперт КФУ заявил о необходимости пересмотреть отношение к водопользованию в Крыму.