За неделю в Крыму утонуло 10 человек

Также за отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 98 — это возгорания сухой растительности и мусора. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 11 человек, к сожалению, 1 погиб.

— За отчетный период было ликвидировано 130 пожаров, из них 98 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также было 23 происшествия на воде, спасено 45 человек, к сожалению, 10 погибло. В горно-лесной зоне проведены 4 поисково-спасательных операции, спасено 6 человек. Кроме того, было ликвидировано 2 лесных пожара, — сообщил министр.