За неправильное разведение костров севастопольцев накажут рублём

Развёл костёр на природе – заплати штраф. Севастопольские спасатели будут наказывать рублём людей, не соблюдающих пожароопасный режим. Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, их специалисты усилили количество рейдов на территории города, направленных на противодействия возгораниям, возникающим из-за человеческого фактора.

Предпосылок для более жёсткого регулирования достаточно – только за последнюю неделю сотрудники МЧС ликвидировали более 20 очагов. При этом 12 из них были на открытой местности. Огонь уже уничтожил 1000 квадратных метров растительности в районе Камышового шоссе, столько же – близ улицы Шостака. Сейчас в городе действует пятый, чрезвычайный, класс опасности. В первую очередь под надзор спасателей попадают излюбленные места отдыха горожан.

СЕРГЕЙ ЛАШУК, главный специалист отдела управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Севастополю: «Был выявлен ряд нарушений при разведении открытого огня на природных территориях и мест отдыха людей. Были привлечены к административной ответственности».

Ежедневно специалисты проводят обход зелёных зон. Их первостепенная задача – проинформировать и предупредить людей о рисках, которые влечёт за собой разжигание открытого огня в летний период. Но если спасатели всё же видят разведённый костёр – виновников тут же привлекают к административной ответственности.

СЕРГЕЙ ЛАШУК, главный специалист отдела управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Севастополю: «Приготовление еды допускается в установленных местах, специально оборудованных, согласно правилам противопожарного режима в Российской Федерации. За нарушение требований пожарной безопасности, в условиях особо противопожарного режима, на граждан накладывается административных штраф от 2 до 4 тысяч рублей».

Сотрудники МЧС выходят в рейды как самостоятельно, так и в составе межведомственных групп. В них задействованы силы полиции, представители Департамента городского хозяйства и лесничества. В целом за 2021 год в севастопольском регионе специалисты МЧС вынесли 14 предупреждений и оформили 28 протоколов об административном правонарушении за несоблюдение правил пожарной безопасности. Сумма штрафов составила более 118 тысяч рублей.