За пять минут. Как приготовить ленивые вареники с пармезаном

Полученное тесто раскатываем в жгуты толщиной полтора сантиметра и маленьким ножом нарезаем ленивые вареники. Штук 15 на порцию будет достаточно. Отвариваем готовые вареники в кипятке до закипания.
На сковороде растапливаем на очень маленьком огне 15 граммов сливочного масла и 1 столовую ложку сметаны. Готовые вареники отправляем в сковороду и добавляем 20 граммов свеженатертого на самой маленькой терке старого (не менее 24 месяцев) пармезана.
Сразу подаем к столу. Приятного аппетита!
Подобные ленивые вареники можно подавать с фруктами и ягодами вместо пармезана.
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