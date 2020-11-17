За последние сутки в Крыму зарегистрировано 155 случаев заражения COVID-19

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Новая коронавирусная инфекция в Крыму подтверждена у 155 человек за минувшие сутки. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Республики Сергей Аксёнов.

«Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – завозные из-за рубежа», – пояснил руководитель соседнего региона.

Позже в Министерстве здравоохранения республики рассказали о шести новых летальных случаях из-за коронавируса. Таким образом общее число смертей в Крыму достигло 218. С начала года диагноз COVID-19 подтверждён у 12 522 человек, 8 080 из них – уже побороли болезнь.