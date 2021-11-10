За прошлую неделю по теме коронавируса к властям в Крыму обратилось 2822 человека

За прошлую неделю по вопросам, связанным с COVID-19 к властям в Крыму обратилось 2822 человека. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксёнов в ходе рабочего совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией. Он рассказал, что основная их часть связана с вакцинацией: очереди, как получить вакцину, где узнать информацию о пунктах вакцинации. Еще ряд обращений касается консультаций по Covid-19 и получения QR-кодов.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, глава Республики Крым:

«Мы видим, что зачастую люди сталкиваются с проблематикой. Не буду зачитывать обращение. Видим, что по QR-кодам есть задержки, некоторые обращения датированы 26 октября. Люди привились и не могут получить до их пор. И не могут посетить торговые центры и общепиты так далее».

Сергей Аксёнов поручил устранить задержки до конца этой недели. Глава Крыма также заявил о том, что в ближайший месяц будет создано порядка 30 дополнительных бригад скорой медицинской помощи.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, глава Республики Крым:

«Будут набраны дополнительные сотрудники. Цена вопроса 170 млн рублей – это по году получается, по дополнительной ситуации. Вопрос принципиально решён, Минфин завтра эту ситуацию согласует. Поэтому, мы с крымчанами договорились, в течении 30 дней мы должны добавить, практически на 20 % увеличить количество экипажей Центра медицины и катастроф и у нас не должно быть разрывов ни в плановой помощи, ни по ковиду».

В свою очередь Наталья Пеньковская сообщила, что за последнюю неделю показатель заболеваемости в Республике Крым является самым высоким за весь период наблюдения.

Сергей Аксёнов в ходе встречи также отметил, что на сегодняшний момент стоит важная задача по созданию комфортных условий для прохождения вакцинации гражданами. При этом работа отдельных медицинских учреждений и организация процессов на их территории нуждается в корректировке.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, глава Республики Крым:

«Спасибо нашим коллегам из Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сегодня должны прибыть методисты дополнительно, которые с точки зрения организации работы поликлиники и больницы в ковидных условиях. Начинаете с Симферополя, шаблон отрабатываете».