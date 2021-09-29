За работы в Языковой балке все-таки придётся заплатить штраф в 850 тысяч рублей, пишет новостной портал ForPost. Такую сумму ООО «Листригоны», которое возглавляет директор Сергей Скурский, назначил Севприроднадзор ещё в сентябре 2019 года. Всё это время предприятие пыталось опротестовать решение. Теперь точку в вопросе поставили решения Арбитражного суда Севастополя и Верховного суда России.

Напомним, работы в балке велись под видом берегоукрепления. Без лицензий и согласований там добывали для последующей продажи галечно-песчаную смесь. На участке в том числе работала тяжелая строительная техника, десятки гружёных фур ежедневно увозят «добычу».

В 2019-м году Севприроднадзор оценил ущерб экологии в 44 млн рублей. Уже позже ведомство пришло к выводу, что проведение работ без инженерно-геологических изысканий и мероприятий инженерной защиты от оползней и обвалов может привести к неконтролируемой активности оползня. Власти пытались неоднократно вмешаться и остановить добычу песчано-галечной смеси, но конкретных успехов достичь не получалось. Редакция НТС рассказывала о всех перипетиях этой сложной истории.

Тогда за незаконное пользование недрами Севприроднадзор назначил предприятию административное наказание и штрафы: 40 тысяч рублей директору «Листригонов» Сергею Скурскому и 850 тысяч рублей – его жене, которая является собственником участка и самого ООО.

Именно вторая сумма стала предметом двухгодичной судебной эпопеи. Первая инстанция подтвердила законность штрафа, но вторая, апелляционная, с этим не согласилась. Севприроднадзор подал кассацию в Центральный округ в Калуге, там суд отправил дело на повторное рассмотрение с самого начала. Такое решение пришлось не по вкусу «Листригонам», и они обратились в суд высшей юрисдикции – Верховный суд. Однако в нем калужское решение о пересмотре дела сочли правомерным и рассматривать его отказались. Соответствующий вердикт был вынесен 21 сентября 2021 года.

К этому времени уже стало известно решение Арбитражного суда Севастополя, куда вернулось дело для повторного рассмотрения:

«В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Листригоны» отказать».

Это решение вынесено 8 сентября. Его можно было обжаловать в течение десяти дней, но делать это «Листригоны» уже не стали.

Был ещё один штраф – выплатить 200 тысяч рублей назначил суд ООО «Листригоны» по иску Севреестра о нецелевом использовании сельскохозяйственной земли. Во время судебных тяжб сумма уменьшилась в два раза, но предприятие всё равно с этим не согласилось, и потребовало полной отмены. Окончательное решение по этому делу еще не вынесено, но оснований к отмене штрафа, исходя из имеющихся судебных решений, нет.