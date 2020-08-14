За стабильностью — новый пик? Ждать ли нового режима самоизоляции в Крыму

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В воскресенье, девятого августа, Крым поставил по нынешним, относительно спокойным временам, «рекорд»: за сутки выявлено 48 заразившихся коронавирусом. А 12 августа был отмечен суточный прирост в 38 человек. Отмена режима самоизоляции и открытие полуострова для туристов ожидаемо приводит к постепенному росту индекса передачи COVID-19. Когда ждать пика заболеваемости и «закроют» ли Крым снова, — выяснял «АиФ-Крым».

«Переполненные больницы — неправда»

Еще 38 случаев COVID-19 зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки Пока картина очень похожа на ту, что ещё в конце мая спрогнозировали крымские учёные. Отмена режима самоизоляции и открытие полуострова для туристов, предположили они, приведёт к постепенному росту индекса передачи возбудителя инфекции. И он будет именно таким: «обозначение» новой точки роста, небольшой спад ежесуточного прироста заражённых, недолгий период «стабильности» — а потом следующий «рекорд».

«При таком сценарии на пик заболеваемости Крым может выйти через к концу августа 2020 года, — сообщил тогда проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин. — При этом пиковое количество необходимых госпитализаций может приблизиться к 50 тыс. человек».