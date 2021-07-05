За сутки Чернореченское водохранилище получило 2,5 млн кубов воды

Обильные осадки наполнили Чернореченское водохранилище за сутки двумя с половиной миллионами кубометров воды, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на замгубернатора Севастополя Николая Жигулина.

«За прошедшие сутки прибавилось на 2,5 млн «кубов» Чернореченское водохранилище. Я думаю, что приток еще <…> будет сохраняться, потому что массив водой напитан – отдает. Наверное, еще двое – трое суток будет приход (воды)», – подчеркнул Жигулин.

На данный момент в Чернореченском водохранилище 50 млн 435 тысяч «кубов».