За сутки COVID-19 подтвержден у 247 человек в Севастополе

В Севастополе за сутки COVID-19 подтвержден у 247 человек, передает пресс-служба правительства города.

В Крыму за сутки COVID-19 подтвержден у 544 человек За этот же период болезнь унесла жизни пяти человек — жертвами стали пациенты в возрасте от 61 года до 93 лет. Таким образом, число скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала пандемии составило 1173 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 за все время борьбы с инфекцией в регионе составляет 33 421 человек. Выздоровели 29 525.