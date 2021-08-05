За сутки севастопольские пожарные 5 раз выезжали на тушение сухой травы

Почти 6 гектаров сухой травы были уничтожены огнём в Севастополе 4 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, пожарно-спасательные подразделения 5 раз за сутки выезжали на сообщения о возгорании растительности на открытой территории.

Крупнейшим стал пожар на улице Сапунгорской. Сообщение о нём было принято спасателями в 12 часов 59 минут среды. Прибывшие на место подразделения МЧС и Севастопольского лесхоза обнаружили, что огонь охватил площадь порядка 3 тысяч квадратных метров. Благодаря слаженной работе возгорание полностью удалось ликвидировать менее чем за час.

Ещё один крупный пожар произошёл на территории 1-го отделения Золотой балки. Здесь пламя охватило 2,5 тысячи квадратных метров, но также было успешно потушено севастопольскими спасателями.

Как отмечают в пресс-службе МЧС, ещё 3 возгорания имели меньшую площадь, но их ликвидация осложнялась опасностью распространения огня на жилые постройки, порывами ветра и отсутствием водоснабжения. В чрезвычайном ведомстве также подчёркивают, что в пострадавших районах не была скошена трава и отсутствовала минерализованная полоса.

Причина всех пяти пожаров – неосторожное обращение с огнём. Жертв, к счастью, удалось избежать.