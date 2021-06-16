За якими критеріями потрібно вибрати пожежні рукава?

Як приєднати пожежний рукав до пожежного крана?

Рекомендуємо купувати «навязних» рукава, тобто з уже нав'язаними сполучними головками ГР. Сполучні головки служать для кріплення пожежного рукава до пожежного крана, для скріплення пожежних рукавів між собою (коли потрібна подача води, на відстань перевищує 20 метрів). Головки рукавні зустрічаються як металеві, так і пластикові. Вибрати пожежні рукава ви можете тут https://esg.kiev.ua/.

Важливо правильно зіставити головку з типом стовбура і типом використовуваного рукава. Так, головка ГМ-50 напорная сполучна муфтова призначена в основному для роботи з 51-мм напірними рукавами, оснащеними головками ГР-50, а головка ГМ-70 — з 66-мм рукавами з головками ГР-70. У разі невідповідності діаметрів рукавних ліній використовуються перехідники (наприклад, з 51 мм на 66 мм, і з 66 мм на 77 мм). У Росії застосовуються головки з двома діаметрально розташованими захопленнями ( "іклами"). Іноді головку називають "полугайкой".

Який вогнегасник вибрати для котеджу, дачі, садового будиночка. Переваги та недоліки різних типів вогнегасників



Основний будівельний матеріал для заміських будівель в Росії — це дерево. Найбільш ефективні для гасіння деревини порошкові вогнегасники.

Вуглекислотні вогнегасники позбавлені зазначених недоліків, але вони не підходять для гасіння дерева, і матеріалів на його основі. Причина: інертність вогнегасної речовини, яке гасить тільки шляхом розбавлення газового середовища. Вуглекислотні вогнегасники не призначені для гасіння матеріалів, чиє горіння може відбуватися без доступу повітря, в тому числи пористих матеріалів.

Проте, має сенс придбати їх в якості допоміжних. Вуглекислотні вогнегасники підходять для гасіння електроприладів. Вони значно менше порошкових вогнегасників забруднюють об'єкт пожежогасіння. Завдяки більш холодному тілу ефекту вони перешкоджають повторному загорянню матеріалів від нагрітих елементів металоконструкцій.

Найбільш доцільним для захисту будинку, лазні та інших будівель є придбання порошкових вогнегасників. Їх головні переваги: ​​універсальність, довгий термін служби, низька ціна.

Скільки вогнегасників потрібно?

Ключовим моментом при використанні вогнегасника є його доступність. Вогнегасником не можна загасити вже розгорівся пожежа. Важливо приступити до гасіння якомога швидше, тому ми рекомендуємо мати вогнегасник в кожній споруді.

Який обсяг вогнегасника потрібно?

Рекомендуємо купувати вогнегасники з масою вогнегасної речовини не менше 4 кг і до 8 кг (вогнегасники з більшою масою важкі для переміщення). Маса вогнегасної речовини вказується в індексі позначення вогнегасника. Наприклад, ОП-8 (вогнегасник порошковий з 8 кг вогнегасної речовини).