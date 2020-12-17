Забор воды из Кадыковского карьера под Севастополем начнется в субботу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что забор воды из Кадыковского карьера в Балаклаве начнется на две недели раньше, чем изначально планировалось. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Очередной важный этап произойдет в субботу – на два недели раньше самого оптимистичного срока, чем мы планировали, благодаря военным строителям, начнем водозабор из Кадыковского карьера», — написал Развожаев.

Он напомнил, что власти ни на день не отключали воду и не вводили графики.