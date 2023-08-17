Забудьте про сырники. Настоящее чудо: восхитительный творожный завтрак за минуты

Вероятно, многих хотя бы раз в жизни готовили сырники. Сейчас данное блюдо для завтраков является одним из самых больших трендов. В социальных сетях можно увидеть много блогеров, которые готовят красивые эстетичные сырники.

К сожалению, не всегда получается приготовить такие же красивые сырники как у других. Если вы не умеете делать эстетичные сырники, тогда стоит изменить рецепт их приготовления. Например, можно сделать один большой вкусный сырник. Мы расскажем, как приготовить ленивый сырник с фруктами.

Ингредиенты для ленивого сырника:

творог — 300 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 40 г;

мука — 100 г;

растительное масло — ст. л.;

разрыхлитель — ч. л.;

соль — щепотка;

яблоко.

Приготовление ленивого сырника:

В миску с яйцами высыпаем сахарный песок и соль, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Добавляем в яичную смесь творог и растительное масло, перемешиваем до однородности.

Просеиваем частями в творожную массу муку с разрыхлителем, замешиваем густое тесто.

В сковороду, смазанную растительным маслом, выкладываем творожное тесто, распределяем по дну.

Нарезаем маленькими кусочками яблоко, кладем на поверхность творожной лепешки.

Под крышкой на медленном огне готовим сырники в течение 15 минут.

Затем при помощи тарелки переворачиваем сырник на другую сторону, под крышкой обжариваем 5-10 минут.

Подавать ленивый сырник рекомендуется сразу после приготовления.

Вместо яблока можно использовать грушу, банан и другие фрукты, ягоды.