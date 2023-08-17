Забудьте про сырники. Настоящее чудо: восхитительный творожный завтрак за минуты

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Admin
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Вероятно, многих хотя бы раз в жизни готовили сырники. Сейчас данное блюдо для завтраков является одним из самых больших трендов. В социальных сетях можно увидеть много блогеров, которые готовят красивые эстетичные сырники.

К сожалению, не всегда получается приготовить такие же красивые сырники как у других. Если вы не умеете делать эстетичные сырники, тогда стоит изменить рецепт их приготовления. Например, можно сделать один большой вкусный сырник. Мы расскажем, как приготовить ленивый сырник с фруктами.

Ингредиенты для ленивого сырника:

  • творог — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 40 г;
  • мука — 100 г;
  • растительное масло — ст. л.;
  • разрыхлитель — ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • яблоко.

Приготовление ленивого сырника:

В миску с яйцами высыпаем сахарный песок и соль, взбиваем венчиком до растворения песчинок. Добавляем в яичную смесь творог и растительное масло, перемешиваем до однородности.

Просеиваем частями в творожную массу муку с разрыхлителем, замешиваем густое тесто.

Забудьте про сырники. Настоящее чудо: восхитительный творожный завтрак за минуты

В сковороду, смазанную растительным маслом, выкладываем творожное тесто, распределяем по дну.

 

Нарезаем маленькими кусочками яблоко, кладем на поверхность творожной лепешки.

Забудьте про сырники. Настоящее чудо: восхитительный творожный завтрак за минуты

Под крышкой на медленном огне готовим сырники в течение 15 минут.

Затем при помощи тарелки переворачиваем сырник на другую сторону, под крышкой обжариваем 5-10 минут.

Забудьте про сырники. Настоящее чудо: восхитительный творожный завтрак за минуты

Подавать ленивый сырник рекомендуется сразу после приготовления.

Вместо яблока можно использовать грушу, банан и другие фрукты, ягоды.

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