Рецепты Забудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром По Admin - 21 июля, 2023 0 47 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Существует много видов жареных закусок, внешне похожих на чебуреки, но процесс приготовления их значительно отличается. У нас есть рецепт кутабов, которые жарят на сковороде, но без большого количества растительного масла. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кутабы – традиционное блюдо азербайджанской кухни. Их готовят с разными начинками: от сыра до мяса или грибов. Читайте также «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами Они очень похожи на известные нам чебуреки или янтики, но жарят их в небольшом количестве масла или вообще на сухой сковородке. Кутабы с сыром и зеленью Время: 1 час 40 минут Порции: 8 – 10 штук Ингредиенты: – 380 граммов муки; – 220 граммов кипятка; – 1 чайная ложка соли; – 2 столовые ложки масла; – 30 граммов сливочного масла. Для начинки: – 100 граммов микса свежей зелени; – 250 граммов сыра по выбору (моцарелла, брынза, кисломолочный). Приготовление: Просеиваем муку, чтобы избавиться от комочков. В муку добавляем соль, масло и кипяток. Вымешиваем тесто сначала ложкой, затем руками около 10 минут. Заворачиваем тесто в пищевую пленку или пакет на 30 минут. Для творожной начинки мелко нарезаем зелень, сыр натираем на терке. Все перемешиваем. Тесто разделяем на 8 – 10 равных кусочков. Из каждого кусочка формируем в шарик и накрываем пищевой пленкой, чтобы не вырвался. Шар очень тонко раскатываем в форме круга, и на одну половину выкладываем начинку не доходя до краев. Накрываем другой половиной теста и защипываем края. Сковороду ставим на средний огонь, разогреваем и кладем угол по несколько минут с обеих сторон. Если остались кусочки непропеченного теста, то прожариваем еще несколько минут с обеих сторон. Перекладываем углы на тарелку, смазываем сливочным маслом, пока теплые и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить грузинский чкмерули с чесноком по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Бандерики с куриным фаршем: готовим к бульону или супуКак из итальянского ресторана: рецепт домашней пасты с морепродуктами Frutti di mareТеперь готовим только такие: рецепт бельгийских вафель из кабачковЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоЗапеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивых