Забудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром

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Существует много видов жареных закусок, внешне похожих на чебуреки, но процесс приготовления их значительно отличается. У нас есть рецепт кутабов, которые жарят на сковороде, но без большого количества растительного масла.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кутабы – традиционное блюдо азербайджанской кухни. Их готовят с разными начинками: от сыра до мяса или грибов.

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Они очень похожи на известные нам чебуреки или янтики, но жарят их в небольшом количестве масла или вообще на сухой сковородке.

Кутабы с сыром и зеленью

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порции: 8 – 10 штук

Ингредиенты:
– 380 граммов муки;
– 220 граммов кипятка;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки масла;
– 30 граммов сливочного масла.
Для начинки:
– 100 граммов микса свежей зелени;
– 250 граммов сыра по выбору (моцарелла, брынза, кисломолочный).

Приготовление:

  • Просеиваем муку, чтобы избавиться от комочков. В муку добавляем соль, масло и кипяток.
  • Вымешиваем тесто сначала ложкой, затем руками около 10 минут.
  • Заворачиваем тесто в пищевую пленку или пакет на 30 минут.
  • Для творожной начинки мелко нарезаем зелень, сыр натираем на терке. Все перемешиваем.
  • Тесто разделяем на 8 – 10 равных кусочков.
  • Из каждого кусочка формируем в шарик и накрываем пищевой пленкой, чтобы не вырвался.
  • Шар очень тонко раскатываем в форме круга, и на одну половину выкладываем начинку не доходя до краев.
  • Накрываем другой половиной теста и защипываем края.
  • Сковороду ставим на средний огонь, разогреваем и кладем угол по несколько минут с обеих сторон. Если остались кусочки непропеченного теста, то прожариваем еще несколько минут с обеих сторон.
  • Перекладываем углы на тарелку, смазываем сливочным маслом, пока теплые и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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