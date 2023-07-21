Забудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром

Существует много видов жареных закусок, внешне похожих на чебуреки, но процесс приготовления их значительно отличается. У нас есть рецепт кутабов, которые жарят на сковороде, но без большого количества растительного масла.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кутабы – традиционное блюдо азербайджанской кухни. Их готовят с разными начинками: от сыра до мяса или грибов.

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Они очень похожи на известные нам чебуреки или янтики, но жарят их в небольшом количестве масла или вообще на сухой сковородке.

Кутабы с сыром и зеленью

Время: 1 час 40 минут

1 час 40 минут Порции: 8 – 10 штук

Ингредиенты:

– 380 граммов муки;

– 220 граммов кипятка;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки масла;

– 30 граммов сливочного масла.

Для начинки:

– 100 граммов микса свежей зелени;

– 250 граммов сыра по выбору (моцарелла, брынза, кисломолочный).

Приготовление:

Просеиваем муку, чтобы избавиться от комочков. В муку добавляем соль, масло и кипяток.

Вымешиваем тесто сначала ложкой, затем руками около 10 минут.

Заворачиваем тесто в пищевую пленку или пакет на 30 минут.

Для творожной начинки мелко нарезаем зелень, сыр натираем на терке. Все перемешиваем.

Тесто разделяем на 8 – 10 равных кусочков.

Из каждого кусочка формируем в шарик и накрываем пищевой пленкой, чтобы не вырвался.

Шар очень тонко раскатываем в форме круга, и на одну половину выкладываем начинку не доходя до краев.

Накрываем другой половиной теста и защипываем края.

Сковороду ставим на средний огонь, разогреваем и кладем угол по несколько минут с обеих сторон. Если остались кусочки непропеченного теста, то прожариваем еще несколько минут с обеих сторон.

Перекладываем углы на тарелку, смазываем сливочным маслом, пока теплые и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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