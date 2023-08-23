Рецепты Забытое блюдо украинской кухни: готовим перчики в сметане По Admin - 23 августа, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если вы впервые слышите это блюдо – непременно приготовьте его, чтобы популяризировать среди родных и близких. Она очень вкусная и оригинальная. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В украинской кухне есть много забытых блюд, одним из таких рецепт сладких запеченных перцев в сметане. Такое овощное блюдо готовили обычно в центральной Украине, но мы хотим популяризировать его повсюду. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Рецепт перцев в сметане Время: 60 минут Ингредиенты: – сладкий перец; – репчатый лук; – морковь; – помидоры; – сливки или сметана; – чеснок; – свежая зелень. Приготовление: Сладкий болгарский перец моем и выкладываем на пергамент. Запекаем в разогретой до 220 градусов духовке до готовности. Перекладываем перцы в пакет или миску с крышкой, так будет легче чистить. Очищаем от кожуры. Обжариваем нарезанный кубиками лучок, добавляем натертую морковь и помидоры, тушим все вместе. Добавляем сливки или сметану и добавляем перец. Его можно нарезать, а можно прибавлять целый. В конце добавляем чеснок и измельченную свежую зелень. Подавайте блюдо со свежим хлебом или картофельным пюре. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить квашеные помидоры в ведре. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Яблочный пирог на Спаса: старинный рецепт, как готовили наши предкиСъедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюдЗакуска из баклажанов, или приготовить бабагануш – рецептЗакрываем сезон клубники – рецепт домашней выпечки к чаюЗабудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром