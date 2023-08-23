Забытое блюдо украинской кухни: готовим перчики в сметане

Если вы впервые слышите это блюдо – непременно приготовьте его, чтобы популяризировать среди родных и близких. Она очень вкусная и оригинальная.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В украинской кухне есть много забытых блюд, одним из таких рецепт сладких запеченных перцев в сметане. Такое овощное блюдо готовили обычно в центральной Украине, но мы хотим популяризировать его повсюду.

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Рецепт перцев в сметане

Время: 60 минут

Ингредиенты:

– сладкий перец;

– репчатый лук;

– морковь;

– помидоры;

– сливки или сметана;

– чеснок;

– свежая зелень.

Приготовление:

Сладкий болгарский перец моем и выкладываем на пергамент. Запекаем в разогретой до 220 градусов духовке до готовности.

Перекладываем перцы в пакет или миску с крышкой, так будет легче чистить. Очищаем от кожуры.

Обжариваем нарезанный кубиками лучок, добавляем натертую морковь и помидоры, тушим все вместе.

Добавляем сливки или сметану и добавляем перец. Его можно нарезать, а можно прибавлять целый.

В конце добавляем чеснок и измельченную свежую зелень.

Подавайте блюдо со свежим хлебом или картофельным пюре.

Приятного аппетита!

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