Зачем инвестировать в производство возобновляемой энергии

Согласование условий вашего контракта

Вырабатываемая вами энергия может быть использована для питания ваших собственных помещений, что снизит ваши затраты на электроэнергию. Вы также можете решить, продавать ли излишки, которые вы генерируете.

Вы можете договориться об этом через своего разработчика или связаться с поставщиком энергии, который предлагает экспортные продукты и тарифы. Наиболее распространенным из этих соглашений является Соглашение о покупке электроэнергии.

День установки

Масштаб вашей настройки определит, сколько времени займет установка. Небольшие установки могут быть выполнены за один или два дня, а более крупные установки занимают неделю или больше.

Как только установка будет завершена, вам потребуется настроить счетчик экспорта. Для этого вам следует связаться с вашим местным оператором распределительной сети. Вы сможете организовать установку экспортного счетчика, чтобы ваша установка могла быть подключена для экспорта электроэнергии.

После завершения установки и настройки для экспорта вы можете начать генерировать собственную энергию.

В зависимости от того, как настроены ваши солнечные панели, электричество может использоваться на месте по мере его выработки или храниться в батарее для последующего использования. В качестве альтернативы, он может быть экспортирован в энергетическую сеть через вашего партнера-поставщика, принося доход.