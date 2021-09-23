Зачем нужен чехол для AirPods?

На сегодняшний день беспроводные наушники Airpods от Apple стали самым популярным аудиогаджетом в мире. До момента презентации данного цифрового аксессуара беспроводные наушники существовали, но как не странно так войти в массы им не удалось. Но компания Эппл грамотно продумала до мелочей разработку Аирподс, и поэтому в 21 веке расставаться с такими наушниками вообще не хочется. Во-первых, они очень удобные в эксплуатации, поскольку отсутствуют провода, которые нужно постоянно распутывать, по габаритам они такие же, как и Earpods, но значительно меньше, чем беспроводные наушники от других производителей. Наушники Airpods хранятся и заряжаются в специальном кейсе, который легко помещается в любой карман вашей одежды, в любое отделение сумки и рюкзака. Заказать чехол для Airpods вы можете на сайте https://macincase.com.ua/.

Но, что делать, если хочется сохранить первичный вид и состояние наушников, если вы часто будете их использовать? Ответ очевиден — приобрести чехол. К сожалению, отдельного чехла под каждый наушник не существует, а даже если вы где-то встречали его в продаже, то с ним наушник не помещается в проем для подзарядки в кейсе. В связи с этим вариант защиты только один — чехол для кейса наушников Airpods. Его вы можете по выгодной цене приобрести в интернет-магазине MacInCase. Самыми популярными и простыми являются чехлы для Airpods, сделанные из силикона. В доступном каталоге данного магазина вы можете подобрать чехол для Airpods 1 и 2-й версии, а также для продвинутых недавно вышедших Airpods Pro.

Преимущества силиконового чехла для кейса: защита от царапин, невысоких падений, несильных ударов, комфортно держать в руке и он не будет у вас скользить, возможность заказать такой чехол в любом цвете, как для мальчиков, так и для девочек. Если вы уже заинтересованы в покупке чехла для ваших Airpods 1,2, Pro, то поскорее переходите в интернет-магазин MacInCase, оставляйте заявку на сайте и менеджер вам обязательно перезвонит.

Также существуют чехлы для беспроводных наушников Аирподс из кожи, такой конечно будет стоить подороже, но и он будет не таким износостойким, как силиконовый чехол.