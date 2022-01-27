Зачем нужны тонкие матрасы, когда есть обычные?

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Евгений
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Зачем нужны тонкие матрасы, когда есть обычные?

Выбирать тонкий матрас топпер нужно с четким осознанием цели его использования. Также необходимо учитывать особенности спального места, под которое он подбирается:

  • для придания кровати или основному матрасу жесткости следует выбирать топперы с кокосовым наполнителем;
  • чтобы смягчить спальное место, отдавайте предпочтение моделям с наполнителями из латекса и ортопедической пены.

Преимущества ортопедических топеров

Данные изделия обладают рядом весомых плюсов:

  • Решают проблему несовершенств спального места.
  • Скрадывают неровности, места стыков, корректируют уровень жесткости.
  • Продлевают эксплуатационный срок основного матраса.
  • Удобны в хранении, транспортировке и уходе.
  • Доступны по цене.
  • Представлены в широкой размерной сетке.
  • Обладают ортопедическими и анатомическими свойствами.
  • Подходят для диванов, раскладушек, тахты, кроватей.
  • Могут использоваться не только для сна, но также в качестве фитнес-коврика или настила для детской игровой зоны.

Имеются ли у топперов недостатки?

Разумеется, но их совсем немного:

  • В большинстве своем, топперы не могут рассматриваться как самостоятельный спальный аксессуар.
  • При патологиях опорно-двигательной системы тонкие матрасы могут использоваться только в дополнение к основному.
  • Жесткие модели с наполнением из кокоса, холлофайбера и струттофайбера не подлежат сворачиванию.

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