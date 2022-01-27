Зачем нужны тонкие матрасы, когда есть обычные?

Выбирать тонкий матрас топпер нужно с четким осознанием цели его использования. Также необходимо учитывать особенности спального места, под которое он подбирается:
- для придания кровати или основному матрасу жесткости следует выбирать топперы с кокосовым наполнителем;
- чтобы смягчить спальное место, отдавайте предпочтение моделям с наполнителями из латекса и ортопедической пены.
Преимущества ортопедических топеров
Данные изделия обладают рядом весомых плюсов:
- Решают проблему несовершенств спального места.
- Скрадывают неровности, места стыков, корректируют уровень жесткости.
- Продлевают эксплуатационный срок основного матраса.
- Удобны в хранении, транспортировке и уходе.
- Доступны по цене.
- Представлены в широкой размерной сетке.
- Обладают ортопедическими и анатомическими свойствами.
- Подходят для диванов, раскладушек, тахты, кроватей.
- Могут использоваться не только для сна, но также в качестве фитнес-коврика или настила для детской игровой зоны.
Имеются ли у топперов недостатки?
Разумеется, но их совсем немного:
- В большинстве своем, топперы не могут рассматриваться как самостоятельный спальный аксессуар.
- При патологиях опорно-двигательной системы тонкие матрасы могут использоваться только в дополнение к основному.
- Жесткие модели с наполнением из кокоса, холлофайбера и струттофайбера не подлежат сворачиванию.