Зачем нужны тонкие матрасы, когда есть обычные?

Выбирать тонкий матрас топпер нужно с четким осознанием цели его использования. Также необходимо учитывать особенности спального места, под которое он подбирается:

для придания кровати или основному матрасу жесткости следует выбирать топперы с кокосовым наполнителем;

чтобы смягчить спальное место, отдавайте предпочтение моделям с наполнителями из латекса и ортопедической пены.

Преимущества ортопедических топеров

Данные изделия обладают рядом весомых плюсов:

Решают проблему несовершенств спального места.

Скрадывают неровности, места стыков, корректируют уровень жесткости.

Продлевают эксплуатационный срок основного матраса.

Удобны в хранении, транспортировке и уходе.

Доступны по цене.

Представлены в широкой размерной сетке.

Обладают ортопедическими и анатомическими свойствами.

Подходят для диванов, раскладушек, тахты, кроватей.

Могут использоваться не только для сна, но также в качестве фитнес-коврика или настила для детской игровой зоны.

Имеются ли у топперов недостатки?

Разумеется, но их совсем немного: