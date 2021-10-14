Задержан мужчина за «ложное минирование» здания Роспотребнадзора в Крыму

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено дело за ложное сообщение о минировании административного здания в Симферополе, передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу МВД по РК.

Учёный КФУ составила психологический портрет сообщающих о «минировании» В сообщении напомнили, что ранее на электронную почту одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти поступило сообщение о якобы существующей угрозе.

«В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю установили личность, местонахождение злоумышленника и задержали его», – отметили в ведомстве.