Задержан подозреваемый в ограблении пяти квартир в разных городах Крыма

Крымские правоохранители задержали подозреваемого в пяти квартирных кражах, совершенных в разных городах полуострова, передает Крыминформ, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В МВД рассказали подробности ДТП на ж/д переезде в Крыму Согласно предварительным данным, злоумышленник проникал в квартиры многоэтажных домов на территории городских округов Феодосия и Ялта, а также Белогорска.

«Убедившись, что хозяев нет дома, злоумышленник вскрывал дверные замки с помощью отмычек и похищал ценные вещи, электронику, ювелирные изделия и денежные средства», – сообщила Волк.