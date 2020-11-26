Задержанный экс-замглавы Евпатории подозревается во взяточничестве

Экс-заместитель главы Евпатории Кирилл Вавренюк задержан по подозрению в получению крупной взятки, передает пресс-служба регионального Следкома.

Сотрудники ФСБ задержали экс-замглавы администрации Евпатории — СМИ По данным следствия, мужчина, занимая пост первого замглавы администрации Евпатории, получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капстроительства. Это произошло весной 2018 года.

«Взятка передавалась за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. Спустя время должностное лицо подписал постановление в интересах взяткодателя», – уточнили в СК.