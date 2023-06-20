Заготовка для борща на зиму

С самого детства мама учила меня, что в холодильнике всегда должно быть готовое первое блюдо. Как только у нас заканчивался суп, она готовила борщ, потом харчо, потом рассольник и так далее. Теперь я стараюсь придерживаться этого правила, поэтому на обед у меня всегда есть еда. Но вот для приготовления первого блюда нужно так много времени. Хорошо, что у нас в погребе есть заготовка для борща, она очень выручает, когда нужно куда-то спешить.

В горячий летний сезон я закрываю много разной консервации и таким заготовкам всегда уделяю особое внимание. С ними приготовить первое блюдо получается просто и быстро. Буквально 30 минут — и свежий борщ уже на столе! С удовольствием поделюсь с вами рецептом удачной заправки.

Заготовка для борща: как приготовить

Ингредиенты

Помидор3 кг Свекла3 кг Морковь1 кг Лук1 кг Фасоль600 г Соль2 ст. л. Сахар180 г Уксус160 мл Подсолнечное масло400 мл

Приготовление

Приготовление начинаем с подготовки овощей. Свеклу моем, чистим и натираем на крупной терке. То же самое проделываем и с морковью. Лук чистим и нарезаем так, как обычно вы это делаете для борща.А вот помидоры нужно измельчить до состояния пюре. Затем добавить в них соль и сахар, поставить на огонь, довести до кипения и тушить определенное время. Добавляем к томатам измельченный лук и варим около 10 минут.Затем в кастрюлю к помидорам и луку кладем свеклу с морковью тушим без крышки 10 минут, а затем под крышкой полчаса. Данную смесь нужно постоянно помешивать. Тогда можно исключить вероятность пригорания. Чтобы заправка для борща на зиму была более вкусной и насыщенной, я добавляю в нее фасоль, но это на любителя. По желанию этот ингредиент можно исключить из состава. Фасоль я предварительно отвариваю до полной готовности. На последнем этапе добавляю уксус и хорошенько всё перемешиваю. Нашу заготовку нужно обязательно попробовать на вкус. Возможно, нужно добавить чуть больше соли и сахара. Если это так, то после добавления варим заправку еще около 5 минут.Разливаем ее по стерилизованным банкам, закатываем крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания. Если вы переживаете, что заготовка может взорваться, то дополнительно простерилизуйте банки вместе с содержимым 10 минут.

Вот и всё! Овощи для борща на зиму готовы. Теперь вам нужно будет просто сварить мясной бульон, добавить в него готовую заправку и капусту, а затем довести блюдо до нужного вкуса. На весь процесс у вас может уйти не более получаса. Приятного аппетита!