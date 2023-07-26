Заготовка на зиму: простой рецепт персикового варенья с корицей

Это отличный способ дополнить знакомый рецепт новыми ароматами.

Варенье из персиков сварить просто, но его можно обогатить приятным ароматом корицы. Варенье — это всегда хорошая идея, чтобы запастись драгоценными летними ароматами до конца года. Используйте сладкие и спелые плоды, и результат будет необыкновенным. ​

Комбинированные варенья – тренд последних сезонов. Зачем ограничиваться одним вкусом, если можно порадовать себя сразу несколькими из одной баночки. Как приготовить варенье из персиков с корицей, написали на кулинарном сайте Cucchiaio. Вы можете использовать смесь персиков и нектаринов. Главное, чтобы они были вкусными.

Варенье из персиков с ароматом корицы

Ингредиенты:

2 кг персиков;

500 г сахарного песка;

3 палочки корицы;

цедра одного лимона;

1 яблоко.

Очистите персики, удалите косточку и нарежьте их небольшими кусочками. Взвесьте полученную мякоть и соберите ее в миску. Добавьте половину количества сахара (например, 1 кг мякоти = 500 г сахара) и перемешайте.

Также добавьте цедру ½ лимона, стараясь удалить только желтую часть, три дольки яблока, хорошо вымытых и с кожурой, и палочку корицы. Перемешайте, переложите в емкость с крышкой и оставьте настояться в прохладном месте, например в холодильнике, примерно на 12 часов. По истечении этого времени соберите выделившийся из плодов сок в большую кастрюлю с высокими бортиками. Доведите до кипения и уварите.

Добавьте нарезанные фрукты и готовьте варенье на среднем огне, помешивая. В середине приготовления выньте дольки яблок, которые до сих пор использовались для извлечения пектина, вместе с корицей и цедрой лимона. Перемешайте и уваривайте варенье до тех пор, пока джем не станет густым и консистенции, как густой мед. Обычно это занимает около 40 минут. Переложите еще горячее варенье в чистые банки, герметично закройте и дайте остыть в перевернутом виде.

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