Заготовки из белой смородины на зиму – это широкий спектр закаток, среди которых вы обязательно сможете подобрать что-то, что подходит идеально именно вам. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы запросто сможете приготовить такие сладкие угощения, как варенье или джем. Если же вы предпочитаете заготавливать на холодный период года напитки, то тогда рецепт простого витаминного компота придется вам, как нельзя кстати.

Желе из белой смородины на зиму – простой рецепт

Желе из белой смородины на зиму – это простая в приготовлении и очень вкусная заготовка, которая особенно понравится тем, кто любит однородные текстуры, потому как в процессе готовки, мы избавимся абсолютно от всех косточек и получим нежное и ароматное желе.

Ингредиенты –+5 порц.

Смородина белая 1.2 кг

Сахар-песок 1 кг

Шаги 45 мин.

Дабы приготовить заготовки из белой смородины на зиму, приступаем к самому кропотливому шагу: собираем ягоды, стараясь отделять плоды от веточек, не нарушив целостность. Смородину перебираем и тщательно промываем. Пропускаем основной компонент через соковыжималку, тем самым избавляясь от жмыха. Выходит около 500 мл сока. Смешиваем сок с сахарным песком. Взбалтываем состав миксером и оставляем при комнатной температуре на 24 часа, иногда помешивая. Распределяем массу по стерильным баночкам и плотно закручиваем. Переворачиваем, на 30 суток переносим в темное и прохладное место, за это время желе застынет и будет готово к дегустации. Приятного аппетита!

Компот из белой смородины на 3-литровую банку на зиму

Компот из белой смородины на 3-литровую банку на зиму – это витаминная закатка, открыв которую, вы моментально перенесетесь в тёплые летние дни, потому как аромат будет стоять невероятный! Для приготовления нам не потребуется ничего, кроме ягод, воды и сахарного песка.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Смородина белая – 900 гр.

Сахар-песок – 300 гр.

Вода – 2,5-2,6 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Отборные ягоды высыпаем в чашу, заливаем водой и взбалтываем руками. Таким образом, весь ссор окажется на поверхности, повторяем процедуру 2-3 раза.

Шаг 3. Жидкость выливаем и удаляем веточки и листочки.

Шаг 4. Параллельно промываем и стерилизуем над паром банки.

Шаг 5. В стеклянную емкость высыпаем смородину.

Шаг 6. Воду перемешиваем с сахарным песком и кипятим на протяжении 2-3 минут.

Шаг 7. Сироп переливаем к ягодам до самого «горлышка».

Шаг 8. Закупориваем стерильной крышкой и ставим дном вверх, оборачиваем в плед и оставляем на сутки.

Шаг 9. Храним в погребе либо подвале. Готовьте и получайте удовольствие!

Джем из белой смородины на зиму

Джем из белой смородины на зиму всегда получается гораздо слаще и ароматнее, нежели использовать красный или черный сорт. Ягоды прекрасно желируются, соответственно, для готовки нам не потребуется никаких химических добавок, поэтому такое угощение, можно запросто предлагать даже самым маленьким.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5-7 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Смородина белая – 250 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отмеряем кухонными весами нужное количество двух ингредиентов.

Шаг 2. Смородину промываем и откидываем на дуршлаг, отделяем от веточек.

Шаг 3. Ягоды высыпаем в сотейник и измельчаем погружным блендером, смешиваем с сахарным песком.

Шаг 4. Провариваем массу в течение 10-15 минут после закипания, удаляя шумовкой пенку и помешивая.

Шаг 5. Раскладываем угощение по заранее простерилизованным банкам, закручиваем либо закатываем стерильными крышками.

Шаг 6. Остывший джем можно хранить при комнатной температуре, но без попадания прямых солнечных лучей. Приятного аппетита!

Варенье из белой смородины

Варенье из белой смородины – это оригинальная заготовка, которая поможет вам приятно удивить не только ваших домочадцев, но и самых изощренных гостей. Но пусть вас это не удивляет, потому как в процессе термической обработки, практически прозрачные ягоды превратятся в карамельно-золотистые ягодки.

Время готовки – 10 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

Сок лимонный – 2 ст.л.

Сахар-песок – 350 гр.

Смородина белая – 450 гр.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ягоды и цитрус тщательно промываем в большом количестве прохладной воды.

Шаг 2. Высыпаем смородину в кастрюлю подходящего размера.

Шаг 3. Засыпаем основной ингредиент сахарным песком.

Шаг 4. Добавляем кислый сок лимона.

Шаг 5. Помещаем жаропрочную посуду на умеренный огонь, доводим до кипения и после расплавления сахара – перемешиваем.

Шаг 6. Удаляем пенку, убавляем нагрев и томим в течение 5 минут. Сладкую массу остужаем и провариваем еще 5 минут.

Шаг 7. Переливаем лакомство в стерильную банку и моментально закатываем. Приятного аппетита!

Белая смородина, протертая с сахаром без варки

Белая смородина, протертая с сахаром без варки – это удивительное угощение, которое обладает приятным кисло-сладким вкусом и ярким насыщенным ароматом. Для более гармоничного вкуса, рекомендуем готовить сладость с добавлением красных ягод, хранить заготовку будем в морозильной камере.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Смородина белая – 1,5 кг.

Смородина черная – 500 гр.

Сахар-песок – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ягоды внимательно перебираем, снимаем с веток и ополаскиваем под струей воды.

Шаг 2. Повторяем процедуру и с темными плодами.

Шаг 3. Высыпаем белую смородину в чашу блендера, добавляем сахарный песок и перебиваем до однородной консистенции.

Шаг 4. Перебив и черные ягоды, объединяем две массы.

Шаг 5. Тщательно перемешиваем состав.

Шаг 6. Распределяем десерт по контейнерам и убираем на хранение на полку морозильной камеры. Приятного аппетита!

Соус из белой смородины к мясу на зиму

Соус из белой смородины к мясу на зиму – это невероятно аппетитное дополнение, которое широко используется в кулинарии. Например, в таком продукте вы запросто можете замариновать сырое мясо или же подать пиалу с соусом к тарелке, состоящей из различных сыров.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Смородина белая – 250 гр.

Миндаль – 30 гр.

Вода – 100 мл.

Сахар-песок – 30 гр.

Вино белое сухое – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые ягоды помещаем в сотейник, дополняем сахарным песком и водой – помещаем на конфорку и засекаем 10 минут.

Шаг 2. Перетираем состав через сито с мелкими отверстиями.

Шаг 3. Подливаем вино.

Шаг 4. Параллельно в крошку перебиваем подсушенный на сухой сковороде миндаль.

Шаг 5. Возвращаем массу на огонь, постепенно вводим орехи и постоянно помешиваем.

Шаг 6. Перебиваем компоненты до однородной консистенции погружным блендером.

Шаг 7. Перекладываем соус в стерильные банки и храним в холодильнике либо сразу дегустируем. Приятного аппетита!

Заготовка компота из белой смородины с апельсином

Заготовка компота из белой смородины с апельсином – это простой и очень вкусный способ запастись витаминами и полезными веществами на холодный период года. Ягоды сами по себе не отличаются насыщенным ароматом, исходя из этого, добавление цитруса приходится очень кстати.

Время готовки – 19 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Вода – 1 л.

Смородина белая – 100 гр.

Апельсин – 70 гр.

Сахар-песок – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем нужное количество всех составляющих, ягоды снимаем с веточек и хорошенько промываем.

Шаг 2. Высыпаем смородину в предварительно простерилизованную баночку.

Шаг 3. Добавляем ломтики апельсина.

Шаг 4. Заливаем ингредиенты кипятком, прикрываем стерильной крышкой и даем прогреться в течение 15 минут.

Шаг 5. После, в кастрюлю насыпаем сахарный песок и переливаем жидкость из банки.

Шаг 6. Сироп кипятим около 2-3 минут и заливаем ягоды с цитрусом, плотно завинчиваем, переворачиваем вверх дном и накрываем полотенцем до полного остывания.

Шаг 7. Примерно через сутки убираем заготовку в место хранения. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Варенье-пятиминутка из белой смородины

Варенье-пятиминутка из белой смородины – это невероятно аппетитное лакомство, которое запросто поможет вам разнообразить привычный список заготовок на зиму и приятно удивит членов вашей семьи. Варенье обладает ярким вкусом и безумно приятным ароматом.

Время готовки – 8 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Смородина белая – 1 кг.

Сахар-песок – 1 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ягоды перебираем, тщательно промываем и откидываем на дуршлаг, дабы стекла лишняя влага.

Шаг 2. Смешиваем смородину с сахарным песком и настаиваем при комнатной температуре несколько часов, чтобы выделился сок.

Шаг 3. Провариваем состав на протяжении 10 минут с момента закипания, снимаем шумовкой пенку и даем полностью остыть. Затем, повторно доводим до кипения и варим 10 минут.

Шаг 4. Расфасовываем десерт по стерильным банкам, закатываем. Приятного аппетита!