Заготовки из груш на зиму

Груши на зиму — это потрясающие заготовки, которые разнообразят ваш рацион и придадут ему яркости. В подборке собраны различные варианты, как переработать вкусные и сочные фрукты. Все закатки получаются очень аппетитными и готовятся максимально просто. Пользуйтесь рецептами летом, чтобы скрасить пасмурные дни зимой.

Компот из груш на зиму на 3 литровую банку

Компот из груш на зиму на 3 литровую банку представляет собой изумительный напиток, приготовив который вы откажетесь от магазинных соков. Душистый напиток с приятной кислинкой готовится легко и просто. Приготовление компота займет минимум времени.

Ингредиенты представлены на 3-х литровую банку.

Ингредиенты –+3 л.

Груша 800 гр.

Сахар-песок 300 гр.

Лайм ⅓ шт.

Вода 2.5 л.

Шаги 45 мин.

Для приготовления заготовки груш на зиму отбираем спелые, но твердые плоды. Промываем их и высушиваем. Вымываем банки, а также крышки и стерилизуем на водяной бане. Фрукты освобождаем от хвостиков и сердцевины, разрезав их на сегменты. Плоды кладем в чистую банку. Кипятим воду и заливаем груши, накрываем и даем прогреться, оставив на треть часа. Спустя время сливаем жидкость сквозь крышку с отверстиями. Снова кипятим и заливаем кипятком. Выдержав еще 10 минут, сливаем. Еще раз кипятим. В банку кладем ломтики лайма и сахарный песок. Лайм при необходимости заменяем 0,5-1 чайной ложкой лимонки или лимоном. Заливаем банки, закипевшей жидкостью. Закатываем ключом и остужаем в перевернутом состоянии. Остывший напиток перемещаем в подвал или место, где храним зимние запасы. Пробовать компот можно через 1,5-2 недели. Приятного аппетита!

Варенье из груш на зиму — простой рецепт

Варенье из груш на зиму – простой рецепт, который не доставит сложностей в процессе приготовления. Грушевое лакомство подходит для начинки домашней выпечки, а также в качестве угощения к чаю. Густое варенье с приятной кислинкой готовится элементарно, а выходит необыкновенно вкусным. Сам-то к творожным запеканкам и пышным сырникам.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Груши – 1 кг.

Сахар-песок – 1 кг.

Кипяток – 200 мл.

Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Тщательно промываем груши.

Шаг 3. Фрукты освобождаем от сердцевины и нарезаем ломтиками приемлемого размера.

Шаг 4. Лимон обдаем кипятком, обсушиваем. Тонко нарезав, извлекаем косточки.

Шаг 5. Лимонные ломтики складываем в огнеупорную посуду, заливаем предварительно подготовленным кипятком. Варим несколько минут.

Шаг 6. Жидкость процеживаем от цитрусовых фруктов, кладем в нее сахарный песок и варим сироп, доведя до кипения.

Шаг 7. Кипящий сироп снимаем с огня, в него выгружаем фрукты и оставляем на час.

Шаг 8. Тем временем тщательно вымываем баночки и прокаливаем в микроволновке при максимальной мощности.

Шаг 9. Посуду с фруктами размещаем на конфорке, после закипания уменьшаем нагрев и варим до прозрачности долек. Примерно понадобится 1 час.

Шаг 10. Стерильные баночки наполняем горячим грушевым лакомством. Закручиваем стерильными крышками. Остывшие заготовки убираем на хранение.

Шаг 11. Наслаждаемся аппетитным угощением. Приятного аппетита!

Повидло из груш в домашних условиях

Повидло из груш в домашних условиях – великолепная заготовка, которая подходит для песочных и дрожжевых пирогов, а также другой выпечки. С простым, но длительным приготовлением справится даже начинающая хозяйка. Ароматную грушевую вкуснятину готовят из спелых груш. Для повидла подходят и опавшие плоды.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Груши – 1 кг.

Сахар-песок – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для грушевого повидла. Промываем груши и вытираем насухо.

Шаг 2. Фрукты делим на сегменты, вырезая внутренности и изъяны. Складываем в чашу блендера. Перебиваем до однородности.

Шаг 3. Грушевое пюре выгружаем в толстостенную кастрюлю.

Шаг 4. Сдабриваем сахарным песком. Размешав, устанавливаем на конфорку с минимальным нагревом.

Шаг 5. Помешивая, доводим до кипения. Изредка помешивая, варим 1,5 часа до загустения.

Шаг 6. В отдельной кастрюле кипятим воду, опускаем крышки, сверху размещаем решетку и прогреваем вымытые банки. Простерилизовав 10 минут, достаем на полотенце и даем им обсохнуть.

Шаг 7. Сухие банки наполняем кипящим грушевым повидлом.

Шаг 8. Закупориваем стерильными крышками. Закутав в одеяло, оставляем охлаждаться.

Шаг 9. Ароматное повидло храним в кладовой. Используем лакомство по усмотрению. Приятного аппетита!

Заготовка пюре из груш

Заготовка пюре из груш выходит невероятно аппетитной. Грушевое пюре – отличный способ переработки спелых опавших плодов. Занимательный процесс под силу даже неопытным кулинарам. Душистое пюре используют для начинки или едят вприкуску со свежезаваренным чаем.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Груши – 1,3 кг.

Сахар-песок – 300 гр.

Лимонная кислота – 0,5 ч.л.

Вода – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взвесив ингредиенты, переходим к заготовке грушевого пюре.

Шаг 2. Спелые сочные плоды промываем, вытираем и обрезаем кончики. При необходимости удаляем изъяны.

Шаг 3. Фрукты делим на дольки, вырезая сердцевину. Очищенная масса – 1 килограмм.

Шаг 4. Дольки перекладываем в казан. Добавляем воду и провариваем 10 минут, не забывая помешивать. Уменьшив нагрев и прикрыв, томим до мягкости.

Шаг 5. Понадобится примерно полчаса.

Шаг 6. Пробиваем груши блендером.

Шаг 7. К однородной массе добавляем лимонку и сахарный песок. Размешав, кипятим 7 минут.

Шаг 8. В емкость погружаем банки и крышки, вымываем с помощью губки. Ополаскиваем под краном.

Шаг 9. Набрав в кастрюлю воду, кладем в нее промытые крышки. Устанавливаем решетку и размещаем банки. Стерилизуем на умеренном огне 20 минут.

Шаг 10. После стерилизации даем обсохнуть банкам и крышкам.

Шаг 11. Стерильные емкости заполняем грушевым пюре.

Шаг 12. Закручиваем винтовыми крышками. Остужаем под полотенцем в перевернутом состоянии.

Шаг 13. Переносим в подвал и храним до зимы.

Шаг 14. Используем по назначению. Приятного аппетита!

Груши в сиропе на зиму

Груши в сиропе на зиму займут не более получаса. С рецептом справится даже ребенок. Груши без длительной термической обработки сохраняют максимум полезных свойств. Вкусная заготовка получается похожей на консервированные фрукты, которые используют для приготовления тортов.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 0,5 л.

Ингредиенты:

На пол-литровую банку:

Груши небольшие – 8-10 шт.

Сахар-песок – 50 гр.

Корица молотая – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для аппетитной закатки.

Шаг 2. Маленькие плоды хорошо промываем.

Шаг 3. Фрукты делим пополам, удалив хвостики.

Шаг 4. Ложкой вынимаем семенную коробку. Кладем обработанные груши в раствор из холодной воды и лимонки. Вода должна быть кисловатой.

Шаг 5. Предварительно промываем и прокаливаем небольшие баночки. Заполняем их грушами, укладывая срезом вниз.

Шаг 6. Заливаем фрукты крутым кипятком. Выдерживаем под крышкой 5 минут.

Шаг 7. Выливаем жидкость в кастрюльку, солодим.

Шаг 8. Сдабриваем корицей. Кипятим сироп.

Шаг 9. Кипящей заливкой заливаем груши.

Шаг 10. Плотно закрываем баночки и охлаждаем.

Шаг 11. Храним в кладовке. Приятного аппетита!

Груши в собственном соку на зиму

Груши в собственном соку на зиму идеально подходят для прослойки бисквитных тортов. Сладкоежки просто обожают грушевую ароматную заготовку и готовы есть ее просто так. Приготовленная закатка подходит для сборки и других десертов. Обязательно готовьте, в магазине такое лакомство не купить!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Груши – 1,5 кг.

Сахар-песок – 120 гр.

Лимонная кислота – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты, выбираем спелые плотные плоды. Груши должны сохранить свою целостность.

Шаг 2. Банки и крышки замачиваем в содовом растворе и хорошенько моем с помощью ершика. Остатки содового раствора смываем под краном.

Шаг 3. Подготавливаем кипяток и забрасываем в него крышки, на кастрюлю устанавливаем решетку и размещаем емкости горлышком вниз. Процесс стерилизации займет треть часа.

Шаг 4. Горячие банки и крышки остужаем и даем им обсохнуть.

Шаг 5. Груши тщательно промываем. Если плоды не планируем очищать, используем силиконовую щетку для мытья овощей.

Шаг 6. Срезаем кончики и убираем кожицу экономкой.

Шаг 7. Разрезав пополам, достаем сердцевину, а затем режем на сегменты среднего размера. В очищенном виде груши составляют 1 килограмм.

Шаг 8. Фрукты засыпаем лимонкой и сахарным песком, хорошенько перемешиваем.

Шаг 9. Раскладываем фруктовую смесь по стерильным баночкам как можно плотнее.

Шаг 10. Накрыв сухими чистыми крышками, помещаем в высокую кастрюльку, дно которой выстелено тряпочкой. Доливаем теплую воду по плечики банок, вскипятив, уменьшаем огонь и стерилизуем баночки полчаса.

Шаг 11. Спустя время груши уварятся.

Шаг 12. Аккуратно достаем одну емкость и распределяем ее содержимое по остальным баночкам, чтобы они стали полными.

Шаг 13. Накрыв крышками, стерилизуем еще четверть часа. Осторожно достаем горячие заготовки и плотно закупориваем. Закутав, остужаем в перевернутом состоянии.

Шаг 14. Закрутки храним в холодильной камере.

Шаг 15. Используем лакомство по усмотрению. Приятного аппетита!

Конфитюр из груш на зиму

Конфитюр из груш на зиму выходит невероятно душистым и максимально аппетитным. Грушевое угощение кушают просто так с чаем или используют для сборки десертов и выпечки. Для приготовления ароматного конфитюра понадобится не более получаса. Для рецепта применяют спелые сочные плоды.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Груши очищенные – 2 кг.

Сахар-песок – 1 кг.

Пектин/желирующая смесь – 2 упаковки.

Корица молотая – по вкусу.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Лимон – 0,5 шт.

Гвоздика – 2 бутона.

Ванильный сахар – 1 упаковка.

Мускатный орех – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем все ингредиенты, необходимые для грушевого конфитюра.

Шаг 2. Подготовленные банки и крышки промываем с применением пищевой соды. Стерилизуем привычным способом. Крышки прокаливаем или кипятим.

Шаг 3. Промытые груши сортируем, отбирая половину крупных экземпляров. Упругие крупные плоды очищаем от кожицы, нарезаем мелкими ломтиками.

Шаг 4. Оставшиеся фрукты, не очищая от кожицы, но удалив сердцевину, нарезаем покрупнее.

Шаг 5. Взвешиваем фрукты в очищенном виде и отмеряем пропорционально сахар, в соответствии с инструкцией на упаковке пектина.

Шаг 6. Неочищенные плоды складываем в стакан блендера и измельчаем.

Шаг 7. Пюре перекладываем в толстостенную кастрюлю, выгружаем очищенные кусочки. Смешав пектин с сахарным песком, высыпаем к грушам.

Шаг 8. С вымытого лимона снимаем цедру и кладем в кастрюльку. Приправляем пряностями и ванильным сахаром.

Шаг 9. Разместив на огне, при постоянном помешивании ждем закипания. В кипящую массу засыпаем сахарный песок и добавляем лимонный сок.

Шаг 10. После вторичного закипания варим лакомство 3 минуты. Отключив нагрев, достаем лимонную цедру и бутончики гвоздики.

Шаг 11. Душистый конфитюр распределяем по стерильным емкостям и закручиваем крышками. Перевернув вверх дном, оставляем на 5 минут. Возвращаем в обычное положение и, закутав в одеяло, остужаем.

Шаг 12. Заготовки убираем на хранение, а зимой достаем, откупориваем баночку и мажем на свежую булочку. Приятного аппетита!

Заготовка грушевого джема на зиму

Заготовка грушевого джема на зиму знакома многим. Каждая хозяйка готовит сладость по-своему. Я предлагаю воспользоваться моим рецептом, который никогда меня не подводил. Густое душистое угощение подходит к блинчикам и оладьям, сырникам и запеканкам. От одного только аромата кружится голова, а попробовав, исчезает дар речи.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Груши – 1 кг.

Сахар-песок – 400 гр.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Не откладывая в долгий ящик, подготавливаем ингредиенты для изумительного грушевого джема.

Шаг 2. Тщательно промыв фрукты, очищаем плоды от кожицы и внутренностей. Делим на удобные части.

Шаг 3. Очищенные плоды складываем в чашу измельчителя.

Шаг 4. Пробиваем фрукты до состояния пюре.

Шаг 5. Массу перекладываем в толстостенную кастрюлю. Кладем сахарный песок и ароматную корицу.

Шаг 6. Хорошо размешав, устанавливаем на плите. После закипания уменьшаем нагрев и провариваем полчаса.

Шаг 7. Горячую массу снимаем с огня и аккуратно перебиваем погружным прибором.

Шаг 8. В удобную кастрюлю наливаем воду и ставим кипятиться. Тем временем хорошо промываем баночки и крышки. В кипяток забрасываем крышки, ставим решетку и устанавливаем на нее емкости дном вверх. Стерилизуем 15 минут. Стерильные банки и крышки охлаждаем и даем предметам просохнуть.

Шаг 9. Горячим джемом наполняем емкости и крепко закручиваем. Накрываем пледом и ждем полного остывания. После перемещаем в кладовку.

Шаг 10. Грушевое лакомство подаем к чаю. Приятного аппетита!

Варенье из груш дольками

Варенье из груш дольками выходит безумно аппетитным. Янтарное грушевое угощение выглядит очень привлекательно. Дольки хорошо держат форму и своим ароматом манят сладкоежек. Для приготовления применяют только упругие фрукты с плотной текстурой. Грушевое варенье подходит в качестве начинки для пирогов и лакомства к чаю.

Время готовки – 24 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Груши очищенные – 1,2 кг.

Сахар-песок – 1,2 кг.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для грушевого лакомства. Банки и крышки тщательно вымываем, используя пищевую соду. Прокаливаем в духовом шкафу или микроволновке.

Шаг 2. Смешав сахар с водой, готовим сироп.

Шаг 3. Тем временем основательно вымываем груши, вытираем и счищаем с них кожуру. Для удобства используем экономку.

Шаг 4. Разделяем плоды на сегменты.

Шаг 5. Удаляем сердцевину.

Шаг 6. Таким образом, обрабатываем все груши. Плоды в очищенном виде составляют 1 килограмм 200 граммов.

Шаг 7. Теперь четвертинки режем ломтиками толщиной не более 4-х миллиметров.

Шаг 8. Дольки выгружаем в толстостенную кастрюлю.

Шаг 9. К этому времени сироп уже готов.

Шаг 10. Аккуратно заливаем грушевые дольки кипящим сиропом.

Шаг 11. Настаиваем 3 часа.

Шаг 12. Спустя время кастрюльку помещаем на огонь. Закипятив, томим 8 минут и отключаем нагрев. Даем остыть.

Шаг 13. Разместив на огне, повторяем все действия.

Шаг 14. Остудив полностью, размещаем на огне и снова провариваем 8 минут.

Шаг 15. После полного остывания ставим на плиту и после появления пузырьков увариваем приблизительно час.

Шаг 16. Горячей массой наполняем стерилизованные баночки.

Шаг 17. Закрываем сухими чистыми крышками.

Шаг 18. Закатываем с помощью закаточной машинки.

Шаг 19. Охладив закрутки под одеялом, убираем их в кладовую.

Шаг 20. Янтарное лакомство подаем с чаем.

Шаг 21. Прозрачные грушевые дольки хорошо держат форму и тают во рту.

Шаг 22. Приятного аппетита!

Маринованные груши на зиму

Маринованные груши на зиму – отличная закуска. Если вы любитель разносолов и моченых угощений, этот рецепт для вас. Закуска выходит хрустящей и сочной. Для блюда выбирают крепкие плотные плоды, опадыши здесь не подойдут. Необычное пахучее угощение удивит каждого без исключений.

Время готовки – 5 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

Груши – 1 кг.

Сахар-песок – 240 гр.

Вода – 900 мл.

Соль – 1 ст.л. без горки.

Уксус столовый 9% – 100 мл.

Перец черный горошком – 6 шт.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Гвоздика – 3 бутона.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем твердые плоды без изъянов и пряности.

Шаг 2. В очищенной воде разбалтываем соль и солодим.

Шаг 3. Доведя до кипения, провариваем пару минут, чтобы все крупинки растворились. Выливаем уксусную кислоту и размешиваем. Доведя до кипения, убираем с огня и слегка охлаждаем.

Шаг 4. Фрукты хорошо промываем, режем на 4 части, не забывая вырезать семенную коробку. Хвостики не обрезаем.

Шаг 5. Груши кладем в рассол и выдерживаем 3 часа.

Шаг 6. Предварительно промываем емкости для консервации, применив пищевую соду или моющее средство, споласкиваем в чистой воде. Прокаливаем банки в духовке или прогреваем над паром. Крышки обдаем крутым кипятком. Кладем в баночки лаврушку и остальные пряности.

Шаг 7. Емкость с грушами нагреваем до образования мелких пузырьков и выключаем плиту.

Шаг 8. Напитавшиеся маринадом фрукты распределяем по баночкам.

Шаг 9. Тем временем кипятим заливку и горячую распределяем по заготовкам.

Шаг 10. Накрываем стерильными крышками.

Шаг 11. Вооружившись закаточной машинкой, закрываем закатки.

Шаг 12. Перевернув и укутав, оставляем остывать.

Шаг 13. Консервацию переносим в место с зимними запасами и заготовками.

Шаг 14. Угощаем родных и близких оригинальной закуской. Приятного аппетита!