Заготовки на зиму: рецепт абрикосового компота со вкусом мохито

Зимой такой напиток порадует яркими красками и летним вкусом.
Абрикос – удивительный фрукт, который одинаково вкусен и в свежем виде, и после обработки. Курага, варенье из абрикосов, джемы, компоты – из него можно приготовить массу запасов на зиму. Сегодня мы хотим поделиться рецептом абрикосового компота со вкусом мохито, который не только невероятно вкусен, но и украсит зимние холодные будни своим ярким летним букетом. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Рецепты каждый день».
Компот «Мохито» из абрикосов
Ингредиенты на трехлитровую банку:
- абрикосы – 10 шт;
- лимон – 1/2 шт;
- мята – 2 веточки;
- вода – 2,5 л;
- сахар – 200 гр.
Способ приготовления:
Абрикосы помыть, после чего, не вынимая косточек, целыми, выложить в чистую трехлитровую банку. Лучше предварительно ее простерилизовать.
Туда же добавить 2–3 кружочка лимона и крупные веточки мяты. Залить кипящей водой, прикрыть стерилизованной крышкой и оставить на 15 минут.
По истечении этого времени жидкость нужно перелить в кастрюлю и вскипятить вместе с сахаром. Залить сиропом фрукты.
Закатать банку, перевернуть и укутать. После остывания компот поставить в погреб или темную прохладную кладовку.
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