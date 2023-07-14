Заготовки на зиму: рецепт абрикосового компота со вкусом мохито

Зимой такой напиток порадует яркими красками и летним вкусом.

Абрикос – удивительный фрукт, который одинаково вкусен и в свежем виде, и после обработки. Курага, варенье из абрикосов, джемы, компоты – из него можно приготовить массу запасов на зиму. Сегодня мы хотим поделиться рецептом абрикосового компота со вкусом мохито, который не только невероятно вкусен, но и украсит зимние холодные будни своим ярким летним букетом. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге «Рецепты каждый день».

Компот «Мохито» из абрикосов

Ингредиенты на трехлитровую банку:

абрикосы – 10 шт;

лимон – 1/2 шт;

мята – 2 веточки;

вода – 2,5 л;

сахар – 200 гр.

Способ приготовления:

Абрикосы помыть, после чего, не вынимая косточек, целыми, выложить в чистую трехлитровую банку. Лучше предварительно ее простерилизовать.

Туда же добавить 2–3 кружочка лимона и крупные веточки мяты. Залить кипящей водой, прикрыть стерилизованной крышкой и оставить на 15 минут.

По истечении этого времени жидкость нужно перелить в кастрюлю и вскипятить вместе с сахаром. Залить сиропом фрукты.

Закатать банку, перевернуть и укутать. После остывания компот поставить в погреб или темную прохладную кладовку.

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