Заготовки на зиму: рецепт быстрого овощного салата без стерилизации

При приготовлении салата больше всего времени вы потратите только на нарезку овощей.

Овощи, которые сейчас активно дозревают на дачах и огородах, опытные хозяйки стараются максимально использовать для закаток: консервирую и солят огурцы и помидоры, варят соусы и лечо, крошат салаты. Предлагаем пополнить копилку рецептов заготовок на зиму вкуснейшим салатом, который поможет пристроить большое количество овощей и обеспечить семью вкусной добавкой к пюре и кашам зимой. Еще один плюс – при приготовлении этот салат, рецептом которого поделились в блоге «Домашняя консервация», не нуждается в дополнительной стерилизации, что позволяет сохранить больше витаминов.

Овощной салат на зиму

Ингредиенты:

капуста – 1 кг;

болгарский перец – 1 кг;

помидоры – 1 кг;

лук – 1 кг;

морковь – 1 кг;

огурцы – 1 кг;

соль – 5 ч. л;

растительное масло – 1 стакан;

уксус – 1 стакан;

сахар – 5 ст. л.

Способ приготовления:

Капусту порезать тонкой соломкой. Можно нашинковать. Морковь почистить и нарезать тонкой соломкой. Лук почистить и нарезать полукольцами, а перец очистить от семян и измельчить соломкой.

Помидоры помыть, нарезать дольками. Лучше брать крепкие и целые помидоры, без вмятин и гнили.

Все нарезанные овощи сложить в большую кастрюлю.

В отдельной миске необходимо приготовить маринад для салата. Для этого уксус и растительное масло смешать, добавить соль и сахар, все хорошо перемешать. Полученную смесь вылить в порезанные овощи и все хорошо перемешать, оставить на час.

Далее отправить кастрюлю с овощами на плиту. Довести салат до кипения и варить 5-10 минут, после чего горячим разложить в стерилизованные банки, закатать и укутать до полного остывания, перевернув их крышкой вниз.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат «Соте».