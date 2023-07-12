Заготовки на зиму: рецепт изумительных помидоров по-корейски

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Помидоры для этой закрутки стоит выбирать спелые и упругие. Переспевшие овощи сюда не подходят.

Лето в самом разгаре, овощи в изобилии на рынках и огородах, а значит, пришло время подумать о заготовках на зиму. Что может быть вкуснее малосольных огурчиков или сочных помидорчиков. Предлагаем вам рецепт помидоров по-корейски, которые станут украшением любого стола и значительно пополнят зимние вкусные запасы. Рецептом этой заготовки поделились в кулинарном блоге «Закатки на зиму».

Помидоры по-корейски

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг;
  • морковка среднего размера – 4 шт;
  • болгарский перец – 5 шт;
  • растительное масло – 100 гр;
  • уксус (9%) – 100 гр;
  • чеснок – 100 гр;
  • горький перец – 1 шт;
  • соль – 2 ст. л;
  • сахар – 100 гр;
  • зелень петрушки и укропа.

Способ приготовления:

Помидоры, морковку, болгарский перец помыть. Перец очистить от семян, морковь – от кожуры. Помидоры, если сливки, разрезать пополам, а более крупные – на дольки. Помидоры желательно брать не переспевшие.

Все остальные ингредиенты пропустить через мясорубку.

Помидоры сложить слоями в стерилизованную банку, засыпать перекрученными овощами, и так чередовать слои: помидоры — овощной фарш, до самого верха. Поставить банку в кастрюлю с кипящей водой, стерилизовать 20-25 минут с момента закипания, после чего закатать крышкой и укутать до полного остывания.

Заготовки на зиму: рецепт изумительных помидоров по-корейски

Заготовки на зиму: рецепт изумительных помидоров по-корейски

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