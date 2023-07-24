Заготовки на зиму: рецепт кильки в томатном соусе с овощами

Вместо кильки можно взять салаку или мойву, вкус консервы от этого не пострадает.

Заготавливать на зиму можно не только фрукты и овощи, но и рыбные консервы. Как приготовить кильку в томатном соусе с овощами, рассказали в рецепте из блога «Закатки на зиму». Вместо кильки можно использовать мойву или салаку, и результат будет ничуть не хуже.

Килька или мойва в томатном соусе с овощами

Ингредиенты:

очищенная мойва (килька или салака) – 3 кг;

помидоры – 3 кг;

морковь – 1 кг;

лук – 1 кг;

соль – 6-7 ст. л;

сахар – 8-9 ст. л;

уксус 9% – 100 гр;

лавровый лист, перец горошком – по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, пропустить через мясорубку или измельчить блендером, перелить в кастрюлю, поставить на медленный огонь, чтобы они уварились. Периодически их необходимо помешивать.

Морковь помыть, почистить, натереть на крупной терке, пожарить до мягкости и золотистого цвета. Лук почистить, порезать кольцами и тоже обжарить до мягкости отдельно от моркови, помешивая.

Томатную массу соединить с овощами и переложить все в кастрюлю из нержавеющей стали или чугуна слоями: слой томатно-овощной смеси, слой рыбы, и так до конца. Последним должен быть слой овощей. Добавить специи и поставить на медленный огонь, накрыв крышкой. Варить три часа, не перемешивая.

За 10 минут до окончания варки добавить уксус, разлив его равномерно по всей поверхности и протыкая деревянной палочкой смесь рыбы и овощей, чтобы уксус равномерно распределился по всей массе.

Пока масса готовится, простерилизовать 10 поллитровых банок, разложить в них горячими получившиеся консервы и закатать крышками. Банки перевернуть и укутать до полного остывания.

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