Заготовки на зиму: рецепт консервированного овощного ассорти

Ассорти из морковки, лука и прочих сезонных овощей точно порадует вас, когда лето закончится.
Кисло-сладкие овощи — это вкусная консервация на зиму, которую можно приготовить из свежих сезонных овощей.
В этом рецепте в одну баночку помещают морковку, кабачки, стручковую фасоль, перец и лук. Но можно добавить и другие овощи по вкусу: например соцветия цветной капусты, чеснок и маленькие огурчики. Рецептом поделились на сайте Due amiche in cucina
Маринованные кисло-сладкие овощи
Ингредиенты:
- 250 г зеленой фасоли;
- 250 г моркови;
- по 200 г желтого и красного перца;
- 250 г лука;
- 200 г кабачков;
- 250 мл белого винного уксуса;
- 130 г сахара;
- 35 г соли;
- 125 мл оливкового масла;
- душистый перец.
Сначала подготовьте овощи. У стручковой фасоли удалите кончики и промойте ее. Морковь очистите, вымойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
Перцы помойте и нарежьте полосками, а затем квадратиками. Кабачки вымойте, срежьте кончики и нарежьте ломтиками толщиной около одного сантиметра.
Лук очистите. Лучше использовать небольшие луковки, чтобы они красивей смотрелись в баночке и на тарелке.
В кастрюлю влейте уксус, масло, соль и сахар, как только закипит, опустить в маринад стручковую фасоль и варите 5 минут. Достаньте и положите морковь, снова кипятите пять минут и также поступите с луком.
Перцу хватит двух минут, а кабачкам – трех. Затем снимите кастрюлю с огня.
Подготовьте 3 герметичные банки среднего размера, которые вы предварительно простерилизовали.
Разлейте горячие овощи по банкам вместе с маринадом. Добавьте несколько горошин душистого перца. Герметично закройте, переверните банки вверх дном, чтобы образовался вакуум, и дайте остыть.
Банки переверните, остудите и храните в темном и сухом месте. Также из кабачков вы можете приготовить вкуснейшую икру.