Захватчик автобуса в Луцке задержан

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Мужчина, захвативший в украинском Луцке автобус, отпустил заложников, после этого на месте прогремел взрыв, трансляцию ведет телеканал ZIK, пишет РИА Новости.

На трансляции было видно, как люди выходили из захваченного автобуса, затем произошел взрыв.

«Подъехал БМП. Что там происходит сейчас в автобусе, достаточно сложно судить, скольким людям удалось выйти до того момента, как прозвучал взрыв. Взрыв прозвучал где-то вне автобуса», — сообщила корреспондент во время трансляции.

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. В области был введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.