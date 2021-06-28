Заявления на компенсации после потопа в Крыму принимаются до конца месяца

Подать заявление на выплату компенсаций пострадавшие от наводнения в Крыму могут до 30 июня. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На пляжах Большой Ялты проверяют воду на наличие инфекций после потопа «Заявления от граждан, пострадавших в результате ЧС, сложившейся на территории Республики Крым из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, будут приниматься органами местного самоуправления до 24:00 30 июня», – написал Аксенов.

По его словам, речь идет как о выплатах разовой материальной помощи, так и о выплатах по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капремонта.