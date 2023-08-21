Закатываю по 50 банок и мало. Хрустящие кисло-сладкие маринованные огурцы на зиму

Огурец — уникальный овощ, который имеет в составе более 95% воды. Это один из самых диетических продуктов в мире.
Калорийность огурца минимальная. Однако, данный плюс огурца считается также и минусом. Дело в том, что огурец трудно потушить или запечь.
При этом огурцы можно мариновать, что делает этот овощ вкуснее и насыщеннее. В таком виде огурцы используют в салатах и иных блюдах.
Маринованные огурцы хранятся дольше, чем свежие. Это положительное качество маринования ценилось веками.
Как вкусно мариновать огурцы дома?
Ингредиенты для маринованных огурцов:
- Огурцы — 12 шт.;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Горчица в зёрнах — ч. л.;
- Гвоздика — шт.;
- Перец горошком — 4 шт.;
- Листья смородины;
- Укропный зонтик;
- Хрен;
- Соль — 2 ч. л.;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Уксусная эссенция 70% — 1.5 ч. л.
Приготовление маринованных огурцов:
В банки выкладываем зубчики чеснока, гвоздику, перец горошком, горчицу в зернах, листья смородины, укропные зонтики и хрен.
Плотно укладываем в банку огурцы, заливаем кипятком и накрываем крышками.
Оставляем огурцы в кипятке на 20 минут, а затем выливаем воду. Обновляем кипяток в банках с огурцами, снова оставляем на 20 минут.
Выливаем воду из банок в кастрюлю. Высыпаем в банки по паре ложек соли и сахара, добавляем эссенцию.
В кастрюле кипятим воду, вливаем обратно в банки, закрываем плотно крышками.
Катаем банки несколько раз по столу, чтобы распределить рассол внутри.
Банки оставляем до остывания, а затем кладем в погреб. Получаются хрустящие и ароматные маринованные огурцы.