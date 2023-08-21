Закатываю по 50 банок и мало. Хрустящие кисло-сладкие маринованные огурцы на зиму

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Огурец — уникальный овощ, который имеет в составе более 95% воды. Это один из самых диетических продуктов в мире.

Калорийность огурца минимальная. Однако, данный плюс огурца считается также и минусом. Дело в том, что огурец трудно потушить или запечь.

При этом огурцы можно мариновать, что делает этот овощ вкуснее и насыщеннее. В таком виде огурцы используют в салатах и иных блюдах.

Маринованные огурцы хранятся дольше, чем свежие. Это положительное качество маринования ценилось веками.

Как вкусно мариновать огурцы дома?

Ингредиенты для маринованных огурцов:

  • Огурцы — 12 шт.;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Горчица в зёрнах — ч. л.;
  • Гвоздика — шт.;
  • Перец горошком — 4 шт.;
  • Листья смородины;
  • Укропный зонтик;
  • Хрен;
  • Соль — 2 ч. л.;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Уксусная эссенция 70% — 1.5 ч. л.

Приготовление маринованных огурцов:

В банки выкладываем зубчики чеснока, гвоздику, перец горошком, горчицу в зернах, листья смородины, укропные зонтики и хрен.

Плотно укладываем в банку огурцы, заливаем кипятком и накрываем крышками.

Оставляем огурцы в кипятке на 20 минут, а затем выливаем воду. Обновляем кипяток в банках с огурцами, снова оставляем на 20 минут.

Выливаем воду из банок в кастрюлю. Высыпаем в банки по паре ложек соли и сахара, добавляем эссенцию.

Закатываю по 50 банок и мало. Хрустящие кисло-сладкие маринованные огурцы на зиму

В кастрюле кипятим воду, вливаем обратно в банки, закрываем плотно крышками.

Закатываю по 50 банок и мало. Хрустящие кисло-сладкие маринованные огурцы на зиму

Катаем банки несколько раз по столу, чтобы распределить рассол внутри.

Закатываю по 50 банок и мало. Хрустящие кисло-сладкие маринованные огурцы на зиму

Банки оставляем до остывания, а затем кладем в погреб. Получаются хрустящие и ароматные маринованные огурцы.

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